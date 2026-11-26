La segunda final confirmada para el próximo año es la Supercopa Internacional, certamen al que el equipo se clasificó tras quedarse con la tabla anual y en el que se medirá ante el vencedor del Trofeo de Campeones. A este panorama se suma la chance de disputar la Recopa de Campeones —también a dos encuentros— en caso de imponerse en la final de la Copa Argentina.

Cuáles son los siete títulos y los once partidos que tiene por delante Boca

Pasando en limpio el mapa completo de competencias entre el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, los siete trofeos en disputa son: