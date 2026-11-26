Aunque ya levantó dos trofeos en la temporada, Boca Juniors atraviesa un cierre de año cargado de objetivos deportivos. Después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y superar a Independiente Rivadavia para meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura, el Xeneize quedó a once partidos de la posibilidad de conquistar otros siete títulos entre el tramo final de 2026 y el arranque de 2027. No obstante, varias de esas definiciones no están garantizadas de antemano, sino que dependen de que el equipo gane previamente instancias decisivas para habilitar nuevas finales.