Llegamos a este jueves 26 de noviembre de 2026 con una señal corporal muy frecuente cuando se acumulan preocupaciones, comidas a las corridas y tensiones laborales: nudo en la boca del estómago, hinchazón abdominal y digestión pesada sin haber comido nada fuera de lo común. En esta jornada, las búsquedas sobre bienestar y salud holística marcan tendencia: "por qué me cae mal la comida cuando estoy estresado", "cómo desbloquear el plexo solar" y "ritual con el Arcángel Uriel para la calma digestiva".