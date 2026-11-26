Porque el sistema nervioso entérico y el cerebro están conectados directamente a través del nervio vago; ante el estrés, el cuerpo redirige energía hacia los músculos y reduce el flujo sanguíneo y los movimientos normales de la digestión.

¿Qué representa el plexo solar en la salud holística?

Es el centro energético ubicado en la zona superior del abdomen, asociado a la asimilación de experiencias, la confianza personal y el equilibrio entre la acción y la calma interna.