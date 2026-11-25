Cómo es el negocio inmobiliario frente al glaciar Perito Moreno

La operación involucra a dos empresas: Lacustre del Sud S.A., propietaria de los terrenos, y ASB Hospitality Calafate S.A.U., la sociedad autorizada para adquirirlos.

Esta última fue constituida en la Argentina en julio de 2026 y tiene como único accionista a ASB Hospitality LLC, una firma emiratí vinculada al grupo empresarial Albwardy Investment.

El empresario Ali Albwardy tiene inversiones en establecimientos hoteleros de alta gama y participación en proyectos vinculados a cadenas internacionales como Four Seasons, Hyatt y Meliá.

En la Argentina, el grupo es propietario del Four Seasons de Buenos Aires y del Gran Meliá Iguazú, el hotel ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, con vistas a las Cataratas.

El proyecto para Santa Cruz se denomina Master Plan Ecocentro y contempla la construcción de un complejo turístico de categoría internacional, con aproximadamente 24 cabañas exclusivas destinadas al turismo de alto poder adquisitivo.

La autorización para concretar la venta fue establecida mediante el Decreto 0915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1° de septiembre y publicado en el Boletín Oficial provincial el 22 de septiembre.

La norma exceptuó, por única vez y con carácter excepcional, la restricción establecida por el Decreto Provincial 0994/17, que limitaba este tipo de operaciones inmobiliarias en la región.

El gobierno provincial fundamentó la decisión en los argumentos técnicos, ambientales y económicos presentados para el desarrollo del emprendimiento. También aclaró que la autorización de venta no eximía a los compradores del cumplimiento de las normas de conservación y de los controles ambientales correspondientes.

Por qué genera polémica la venta de tierras en un área protegida

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está relacionado con la ubicación de los terrenos. Las parcelas forman parte de la Península de Magallanes, una región de más de 38.000 hectáreas situada frente al glaciar Perito Moreno y que limita con el Parque Nacional Los Glaciares.

El área cuenta con protección ambiental provincial desde la década de 1990. Además, parte de sus bosques está incluida en la Categoría I (rojo) de la Ley de Bosques, que establece el máximo nivel de conservación y restringe las intervenciones que puedan transformar esos ambientes.

El plan de desarrollo presentado por Lacustre del Sud en 2023, denominado Ecocentro de actividades de montaña, contempla infraestructura turística distribuida en distintas parcelas, con miradores, alojamientos ecológicos, cabañas y refugios.

La discusión no se limita a las características de las construcciones, sino que también alcanza al régimen de protección de las tierras y a las condiciones bajo las cuales se autorizó la operación inmobiliaria.

En ese contexto, el decreto de Vidal despertó cuestionamientos de dirigentes políticos y organizaciones que advierten sobre el alcance de una excepción otorgada para una operación particular.

El reclamo contra el decreto de Claudio Vidal y la intervención de la Justicia

Una de las voces críticas fue la de Roxana Reyes, exdiputada nacional y actual titular de la Fundación Sur, quien cuestionó la constitucionalidad del decreto provincial.

La dirigente sostuvo que la autorización excepcional podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, debido a que otros propietarios de terrenos de la misma región continúan alcanzados por las restricciones vigentes.

Desde la organización también presentaron objeciones ante la Legislatura de Santa Cruz para reclamar que se revise la medida. En paralelo, un grupo de diputados provinciales y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) impulsaron una acción de amparo para cuestionar la operación y solicitar una medida cautelar.

El planteo judicial puso en discusión, entre otros puntos, los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.

Ante ese escenario, el juez federal Claudio Marcelo Vázquez dispuso que el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz se abstenga de inscribir cualquier transferencia de dominio, cesión o constitución de derechos reales sobre las parcelas involucradas.

El magistrado también resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la controversia involucra tanto al Estado Nacional como a la provincia de Santa Cruz.

De esta manera, la operación quedó condicionada a la resolución judicial. La compraventa todavía no se había concretado y la medida cautelar impide modificar la situación registral de los terrenos.

Qué puede pasar con el proyecto turístico frente al glaciar

El futuro del emprendimiento dependerá de cómo avance la discusión judicial y de las decisiones que se adopten sobre la autorización provincial. La Corte Suprema deberá definir si acepta intervenir en la causa y, eventualmente, abordar los cuestionamientos planteados contra la operación.

Mientras tanto, el decreto 0915/2026 continúa en el centro de la controversia. La discusión también mantiene abierto el debate sobre los límites entre el desarrollo turístico, la inversión privada y la protección de uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la Patagonia argentina.