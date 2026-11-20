1. Preparar el molde. Humedecer ligeramente el interior de un molde rectangular con unas gotas de agua. Cubrirlo con papel film y dejar que sobresalga por los bordes para facilitar el desmolde.

2. Cocinar la leche con el azúcar. Colocar el azúcar y la leche líquida en una olla de bordes altos. Llevar a fuego mínimo y revolver continuamente durante la cocción para evitar que la preparación se pegue o se queme en el fondo. Es importante utilizar una olla alta porque la leche aumenta su volumen al hervir.

3. Alcanzar el punto de cocción. A medida que el líquido se evapora, la mezcla comenzará a espesarse. El punto buscado es similar al de un yogur bebible o un almíbar lácteo pegajoso.

Para comprobarlo, colocar unas gotas de la preparación en un plato pequeño, esperar unos segundos hasta que se enfríen y verificar que tengan una textura elástica y adhesiva, sin llegar a solidificarse. Una vez alcanzado ese punto, retirar inmediatamente la olla del fuego.

4. Incorporar la leche en polvo y el maní. Agregar los 300 gramos de leche en polvo en dos tandas sobre la mezcla caliente e integrar enérgicamente con una cuchara. Si la masa queda demasiado firme, sumar un pequeño chorrito de agua tibia para facilitar la mezcla. Por último, incorporar los 200 gramos de maní tostado y pelado y distribuirlos de manera uniforme.

5. Moldear el turrón. Verter la preparación todavía tibia en el molde forrado con papel film. Para emparejar la superficie, humedecer una cuchara metálica con agua limpia y presionar suavemente hasta conseguir una capa pareja. Doblar los sobrantes de papel film sobre la parte superior.

6. Enfriar y servir. Llevar el molde a la heladera durante un mínimo de cuatro horas. Lo ideal es dejarlo reposar de un día para otro para que adquiera mayor firmeza. Después, retirar el turrón del molde con ayuda del papel film y cortarlo en barras o cuadraditos con un cuchillo afilado.

Cómo conservar el turrón casero de maní y leche

Una vez preparado, conservar el turrón en la heladera para mantener su consistencia. Se puede elaborar hasta con dos días de anticipación, siempre que permanezca refrigerado.