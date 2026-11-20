El turrón es uno de los clásicos que no pueden faltar en la mesa de las fiestas. De cara a la Navidad y al Año Nuevo, que se celebrarán el mes próximo, preparar una versión casera es una buena manera de disfrutar de este tradicional dulce.
Una receta ideal para la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo, con pocos ingredientes, una preparación sencilla y el sabor irresistible del maní tostado combinado con la suavidad de la leche.
Turrón casero de maní y leche, una preparación dulce, cremosa y crocante, ideal para compartir en la mesa de Navidad y Año Nuevo.
El turrón es uno de los clásicos que no pueden faltar en la mesa de las fiestas. De cara a la Navidad y al Año Nuevo, que se celebrarán el mes próximo, preparar una versión casera es una buena manera de disfrutar de este tradicional dulce.
Esta receta se destaca por su textura firme y semidura, la combinación de una base láctea suave y el toque crocante del maní tostado. Además, lleva pocos ingredientes y no necesita claras de huevo ni técnicas complicadas.
250 g de azúcar.
200 ml de leche líquida.
300 g de leche en polvo.
200 g de maní tostado y pelado.
(La receta corresponde al canal de YouTube "Recetas Materas").
1. Preparar el molde. Humedecer ligeramente el interior de un molde rectangular con unas gotas de agua. Cubrirlo con papel film y dejar que sobresalga por los bordes para facilitar el desmolde.
2. Cocinar la leche con el azúcar. Colocar el azúcar y la leche líquida en una olla de bordes altos. Llevar a fuego mínimo y revolver continuamente durante la cocción para evitar que la preparación se pegue o se queme en el fondo. Es importante utilizar una olla alta porque la leche aumenta su volumen al hervir.
3. Alcanzar el punto de cocción. A medida que el líquido se evapora, la mezcla comenzará a espesarse. El punto buscado es similar al de un yogur bebible o un almíbar lácteo pegajoso.
Para comprobarlo, colocar unas gotas de la preparación en un plato pequeño, esperar unos segundos hasta que se enfríen y verificar que tengan una textura elástica y adhesiva, sin llegar a solidificarse. Una vez alcanzado ese punto, retirar inmediatamente la olla del fuego.
4. Incorporar la leche en polvo y el maní. Agregar los 300 gramos de leche en polvo en dos tandas sobre la mezcla caliente e integrar enérgicamente con una cuchara. Si la masa queda demasiado firme, sumar un pequeño chorrito de agua tibia para facilitar la mezcla. Por último, incorporar los 200 gramos de maní tostado y pelado y distribuirlos de manera uniforme.
5. Moldear el turrón. Verter la preparación todavía tibia en el molde forrado con papel film. Para emparejar la superficie, humedecer una cuchara metálica con agua limpia y presionar suavemente hasta conseguir una capa pareja. Doblar los sobrantes de papel film sobre la parte superior.
6. Enfriar y servir. Llevar el molde a la heladera durante un mínimo de cuatro horas. Lo ideal es dejarlo reposar de un día para otro para que adquiera mayor firmeza. Después, retirar el turrón del molde con ayuda del papel film y cortarlo en barras o cuadraditos con un cuchillo afilado.
Una vez preparado, conservar el turrón en la heladera para mantener su consistencia. Se puede elaborar hasta con dos días de anticipación, siempre que permanezca refrigerado.