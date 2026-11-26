El personaje está interpretado por José Coronado, quien construyó una figura de personalidad firme, reservada y acostumbrada a resolver los problemas de manera directa.

Su rutina cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado. La situación representa un punto de inflexión para el protagonista, que decide involucrarse en una serie de conflictos que van mucho más allá de su actividad comercial.

A partir de ese momento, Tirso deberá enfrentar circunstancias que ponen a prueba sus principios y lo obligan a revisar algunas de sus propias decisiones.

José Coronado construyó un personaje que esconde mucho más de lo que muestra

Uno de los grandes atractivos de Entrevías está en la interpretación de José Coronado como Tirso Abantos.

El actor se pone en la piel de un hombre que combina autoridad, desconfianza, rigidez y una sensibilidad que aparece progresivamente a lo largo de la historia.

A primera vista, Tirso parece una persona difícil de tratar. No suele expresar abiertamente sus sentimientos y mantiene una postura distante frente a quienes lo rodean. Su manera de comunicarse es directa y, en numerosas ocasiones, sus acciones transmiten más información que sus propias palabras.

La situación de Irene representa un desafío diferente. Tirso no solamente debe enfrentarse a los problemas que aparecen en el barrio, sino que también tiene que encontrar una manera de acercarse a su nieta y comprender las circunstancias que atraviesa.

Luis Zahera sorprende con un inspector que rompe todos los esquemas

La participación de Luis Zahera representa otro de los grandes atractivos de la producción española.

El actor interpreta al inspector Ezequiel Fandiño, un policía cuya personalidad contrasta con la rigidez que caracteriza a Tirso Abantos.

Mientras el exmilitar suele actuar de acuerdo con sus propios principios y mantiene una postura firme frente a los conflictos, Ezequiel se caracteriza por su imprevisibilidad y su capacidad para recurrir a métodos poco convencionales.

La relación entre ambos personajes resulta especialmente interesante por sus diferencias. Tirso representa una personalidad estructurada, acostumbrada a mantener el control. Ezequiel, en cambio, se mueve con mayor flexibilidad y presenta una manera particular de interpretar las situaciones.

Cuántas temporadas y capítulos tiene Entrevías en Netflix

La producción cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, una estructura que permite desarrollar diferentes acontecimientos sin extender demasiado el relato.

Cada temporada incorpora nuevos conflictos y modifica las relaciones entre los personajes. Aunque el barrio permanece como escenario central, los acontecimientos y las decisiones personales generan cambios en el desarrollo de la trama.

Además, los 32 capítulos ofrecen una duración que permite organizar una maratón durante el fin de semana o avanzar progresivamente sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo cada día.

Resumen de la primera temporada de Entrevías