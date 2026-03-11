Aerolíneas Argentinas: de cuánto será el recargo en los pasajes por la suba del petróleo
La aerolínea de bandera aplicará un cargo adicional en los pasajes como respuesta al fuerte aumento del combustible de aviación. La medida impactará en vuelos nacionales e internacionales.
El aumento en los pasajes de Aerolíneas Argentinsa impactará en vuelos nacionales e internacionales.
Aerolíneas Argentinas decidió aplicar un recargo temporal por combustible en todos sus vuelos, siguiendo el mismo camino que ya tomaron varias grandes aerolíneas de Asia, Europa y Oceanía. La razón principal es el fuerte incremento en el precio del jet fuel, impulsado por la reciente escalada del barril de petróleo a nivel internacional.
Este cargo extra impactará tanto en rutas nacionales como en las internacionales. Para los vuelos dentro del país (cabotaje), se fijó un adicional fijo de $7.500 por tramo. En los servicios regionales e internacionales, el monto será variable y oscilará entre USD 10 y USD 50 por tramo, según el destino específico.
Desde la compañía explicaron que mantendrán un seguimiento permanente de la cotización del combustible y del mercado energético para decidir hasta cuándo se mantendrá esta medida.
El combustible de aviación pesa alrededor del 40% en la estructura de costos de cualquier aerolínea, por lo que cualquier suba importante en el petróleo se traslada rápidamente a los precios de los pasajes. De acuerdo con los indicadores globales, el precio promedio del jet fuel casi se duplicó en lo que va del año, pasando de unos USD 90 por barril a valores que ahora se ubican entre USD 150 y USD 200.
Esta situación no es exclusiva de Argentina: aerolíneas como Qantas, Air India, Cathay Pacific y Air New Zealand ya anunciaron o pusieron en marcha ajustes parecidos para compensar el alza del queroseno.
Expertos del sector destacan que el traslado de estos costos al pasajero ocurre ahora de forma más inmediata, ya que muchas compañías dejaron de usar las coberturas financieras (hedging) que antes les permitían amortiguar las variaciones en el precio del combustible.
Otro factor que influye es la dinámica del negocio: las aerolíneas cobran los pasajes con mucha anticipación, pero pagan el combustible y otros costos operativos en el momento real del vuelo. En el mercado argentino, no se descarta que otras líneas aéreas sigan esta tendencia en los próximos días, dado que los precios de los boletos dependen de un balance delicado entre demanda, oferta, costos de insumos y tarifas aeroportuarias.