Aerolíneas Argentinas: de cuánto será el recargo en los pasajes por la suba del petróleo

Esta situación no es exclusiva de Argentina: aerolíneas como Qantas, Air India, Cathay Pacific y Air New Zealand ya anunciaron o pusieron en marcha ajustes parecidos para compensar el alza del queroseno.

Expertos del sector destacan que el traslado de estos costos al pasajero ocurre ahora de forma más inmediata, ya que muchas compañías dejaron de usar las coberturas financieras (hedging) que antes les permitían amortiguar las variaciones en el precio del combustible.

Otro factor que influye es la dinámica del negocio: las aerolíneas cobran los pasajes con mucha anticipación, pero pagan el combustible y otros costos operativos en el momento real del vuelo. En el mercado argentino, no se descarta que otras líneas aéreas sigan esta tendencia en los próximos días, dado que los precios de los boletos dependen de un balance delicado entre demanda, oferta, costos de insumos y tarifas aeroportuarias.