Cambian las aerolíneas: bajarán del avión a los que usen el celular sin este dispositivo especial

Una nueva regla para reducir el ruido dentro de la cabina

Para muchas personas, el interior de un avión puede resultar un ambiente difícil de tolerar. La combinación de motores, conversaciones, anuncios por altavoz y movimientos constantes genera un entorno con múltiples estímulos sonoros.

En ese contexto, los dispositivos electrónicos se transformaron en una herramienta fundamental para pasar el tiempo durante el vuelo. Celulares, tablets y computadoras portátiles permiten mirar películas, escuchar música o jugar durante trayectos largos.

Sin embargo, el uso de estos dispositivos también generó nuevos conflictos. Cada vez es más común que algunos pasajeros reproduzcan contenido con volumen alto sin utilizar auriculares, lo que termina afectando a quienes están sentados cerca.

Para evitar estas situaciones, United Airlines decidió establecer una regla clara y directa: cualquier reproducción de audio debe realizarse exclusivamente mediante auriculares o dispositivos similares.

De esta forma, la compañía busca garantizar un ambiente más silencioso y cómodo para todos los viajeros, especialmente en vuelos de larga duración.

El dispositivo que ahora es obligatorio llevar en el avión

La nueva normativa establece que todo pasajero que quiera escuchar contenido desde un dispositivo personal deberá hacerlo mediante auriculares.

La regla alcanza a cualquier equipo electrónico que emita sonido, entre ellos:

Teléfonos celulares

Tablets

Computadoras portátiles

Consolas portátiles de videojuegos

En todos los casos, si el dispositivo reproduce audio, el pasajero está obligado a utilizar auriculares para evitar que el sonido se escuche en la cabina.

Esto incluye:

Música

Películas o series

Videos de redes sociales

Videojuegos

Cualquier tipo de contenido multimedia

La aerolínea explicó que la medida responde a un aumento significativo de quejas por ruidos molestos dentro del avión.

Además, la compañía aclaró que quienes olviden sus auriculares no necesariamente quedarán sin opciones. En algunos vuelos es posible solicitar auriculares de forma gratuita, siempre que haya unidades disponibles.

Las sanciones que pueden recibir quienes no cumplan la regla

Uno de los aspectos que más llamó la atención de esta política es el nivel de severidad de las sanciones.

La nueva disposición establece que ignorar la norma puede considerarse un comportamiento disruptivo, lo que habilita a la tripulación a tomar medidas disciplinarias.

Entre las consecuencias posibles se encuentran:

Expulsión inmediata del vuelo

Negación de embarque en vuelos futuros

Prohibición permanente para volar con la aerolínea

Cobro de gastos o daños derivados del incidente

En otras palabras, no usar auriculares cuando se reproduce contenido podría terminar con el pasajero fuera del avión o incluso con un veto permanente para viajar con la compañía.

Estas medidas se encuentran incluidas dentro del contrato de transporte que los pasajeros aceptan al comprar un pasaje.

Una política más estricta que en otras aerolíneas

El endurecimiento de las normas llamó la atención de especialistas del sector turístico.

El analista de viajes Scott Keyes señaló en declaraciones a CBS News que no es común encontrar sanciones tan estrictas en otras aerolíneas estadounidenses por este tipo de comportamiento.

Según explicó, muchas compañías recomiendan el uso de auriculares por razones de convivencia, pero no todas lo incluyen como una obligación contractual con posibles penalidades severas.

Esto posiciona a United Airlines como una de las empresas que adoptó una de las políticas más duras en materia de conducta de pasajeros relacionada con el ruido.

Las reglas de conducta que ya existían a bordo

La norma sobre auriculares se suma a una serie de regulaciones que ya figuraban dentro del contrato de transporte de la aerolínea.

Estas disposiciones están incluidas dentro de la llamada Regla 21, que establece los comportamientos considerados inapropiados o disruptivos durante el vuelo.

Entre las situaciones que pueden derivar en sanciones se encuentran:

Desobedecer instrucciones de la tripulación

Provocar disturbios o discusiones con otros pasajeros

Presentar una higiene personal considerada ofensiva

Viajar descalzo dentro del avión

Usar vestimenta considerada inapropiada

Interferir con las operaciones durante el despegue o el rodaje

Con la incorporación de la nueva política, reproducir contenido sin auriculares también podría encuadrarse dentro de estas conductas problemáticas.

Por qué aumentaron los conflictos entre pasajeros en los vuelos

La decisión de endurecer las normas no surgió de manera aislada. En los últimos años, las aerolíneas reportaron un aumento considerable de incidentes a bordo.

Muchos de estos episodios involucran discusiones entre pasajeros por cuestiones aparentemente menores, como:

Reclinar el asiento

Uso del espacio en el equipaje de mano

Conversaciones en voz alta

Reproducción de contenido con volumen alto

El crecimiento del uso de dispositivos electrónicos durante los vuelos también influyó en este fenómeno. Hoy prácticamente todos los viajeros llevan al menos un dispositivo capaz de reproducir sonido, lo que incrementa las posibilidades de conflicto.

Para quienes intentan dormir, trabajar o relajarse durante el viaje, el ruido constante puede convertirse en una fuente importante de estrés.

Los dos objetivos principales de la nueva política

Según explicó la aerolínea, la implementación de auriculares obligatorios persigue dos metas fundamentales.

1. Reducir el nivel de ruido dentro de la cabina

El primer objetivo es disminuir la contaminación sonora durante los vuelos. Aunque el sonido de los motores es inevitable, eliminar ruidos adicionales ayuda a crear un ambiente más agradable.

La compañía considera que la reproducción de contenido sin auriculares es una de las principales fuentes de molestias entre pasajeros.

2. Evitar discusiones entre viajeros

El segundo objetivo apunta a prevenir conflictos dentro del avión.

En muchas ocasiones, los problemas comienzan cuando un pasajero se queja por el volumen del dispositivo de otra persona. Esto puede derivar en discusiones que obligan a intervenir a la tripulación.

Con una regla clara y obligatoria, la aerolínea busca evitar estas situaciones antes de que ocurran.

Cómo cambia la experiencia de viajar en avión

Aunque para algunos pasajeros esta medida puede parecer exagerada, muchos especialistas consideran que podría mejorar la experiencia general del vuelo.

El silencio relativo dentro de la cabina permite que quienes desean dormir, leer o trabajar puedan hacerlo con menos interrupciones.

Además, establecer normas claras de convivencia reduce la posibilidad de enfrentamientos entre viajeros, algo que se volvió cada vez más común en los últimos años.

Por otro lado, el uso de auriculares es una práctica ampliamente extendida en otros medios de transporte, como trenes o autobuses de larga distancia.

En ese sentido, la política implementada por United Airlines busca trasladar ese mismo criterio de convivencia al interior de los aviones.