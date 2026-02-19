La verdad de lo que pidió Guido Icardi para la entrevista bomba que dio en Intrusos: "No cobró dinero..."

“Ahora, vas a ver lo que decía antes y lo que dice ahora por 235 euros, porque habría cobrado, Guido Icardi, 235 euros, que son 400 mil pesos”, aseguró el periodista.

PrimiciasYa se contactó con el productor general de Intrusos, Martín "El Mudo" Salinas, y aclaró con firmeza: "Guido icardi no cobró dinero por venir a Intrusos. Únicamente pidió dos pasajes en micro y noche de hotel por canje".