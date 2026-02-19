La verdad de lo que pidió Guido Icardi para la entrevista bomba que dio en Intrusos: "No cobró dinero..."

Guido Icardi, el hermano de Mauro, reapareció este miércoles en Intrusos (América TV) y se dijo que habría cobrado por la entrevista que brindó en exclusivo.
En las últimas horas se dijo que el hermano de Mauro Icardi cobró una suma de dinero para ir al ciclo de América TV. PrimiciasYa habló con el productor de Intrusos y contó la verdad.
Guido Icardi, el hermano de Mauro, reapareció este miércoles en Intrusos (América TV) y se dijo que habría cobrado por la entrevista que brindó en exclusivo.
Gustavo Méndez dio detalles de la cifra que se le habría pagado este jueves en La mañana con Moria (El Trece). Casán anunció que “este chico es bastante medido dentro de todo. Gracias a los chicos de Intrusos”. “Sí, la rompieron, tuvieron la primicia, por supuesto, pero se le pagó o no se le pagó al señor Guido Icardi”, señaló el panelista.
Luego el panelista aclaró que “la información que nosotros tenemos es que hubo una especie de representante que anduvo loteando a este nuevo Therian cartonero, el hermano de Mauro Icardi, por los programas ofreciéndolo. Porque él quiere trabajar de las redes sociales. Entonces lo habrían ofrecido…”.
“Está wandarizado”, indicó la conductora. Méndez asintió “sí, está igual. Por eso a la noche terminó en el Chateau, que ahora vamos a mostrar todas las imágenes y son tremendas. Y también que no resiste archivo”.
“Ahora, vas a ver lo que decía antes y lo que dice ahora por 235 euros, porque habría cobrado, Guido Icardi, 235 euros, que son 400 mil pesos”, aseguró el periodista.
PrimiciasYa se contactó con el productor general de Intrusos, Martín "El Mudo" Salinas, y aclaró con firmeza: "Guido icardi no cobró dinero por venir a Intrusos. Únicamente pidió dos pasajes en micro y noche de hotel por canje".