Netflix: Leonardo Sbaraglia y Penélope Cruz brillan en la mejor película basada en hechos reales

Estos agentes pasaron a la historia como los “Cinco Cubanos”. En 1998 fueron arrestados en Florida y posteriormente condenados por espionaje. El caso generó controversia internacional y abrió un debate político y diplomático que se extendió durante años.

La película mostró cómo estos hombres llevaron una doble vida. Algunos se instalaron en Estados Unidos con identidades construidas para integrarse en círculos anticastristas. Otros formaron vínculos afectivos que pusieron en riesgo la misión.

El relato se centró especialmente en René González, uno de los agentes que desertó públicamente de Cuba antes de infiltrarse. Su historia marcó el tono humano del film: el sacrificio personal frente a la obediencia ideológica.

Aunque el largometraje tomó ciertas licencias dramáticas para reforzar el impacto narrativo, los hechos centrales estuvieron basados en documentos y testimonios recogidos por Fernando Morais en su investigación.

Un elenco internacional que sorprendió en Netflix

Penélope Cruz

Edgar Ramírez

Wagner Moura

Gael García Bernal

Ana de Armas

Leonardo Sbaraglia

Del libro al cine: una adaptación con mirada política

La película se basó en el libro The Last Soldiers of the Cold War, publicado por el periodista Fernando Morais. La obra reconstruyó con detalle el caso de los cinco agentes cubanos, sus juicios y el contexto político de la época.

Morais realizó entrevistas y recopiló documentación que permitió entender cómo operó la red en territorio estadounidense. El film tomó esa base y la adaptó a un formato cinematográfico que equilibró el thriller con el drama histórico.

El resultado fue una producción que evitó caer en el maniqueísmo. En lugar de presentar héroes o villanos absolutos, mostró las contradicciones internas de cada personaje. La lealtad a un país, el miedo a la traición y el impacto en las familias aparecieron como ejes centrales.

Su paso por el Festival de Venecia antes de Netflix

Antes de llegar a la plataforma, la película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2019. Allí compitió en la sección oficial y recibió una recepción crítica diversa.

Algunos especialistas destacaron la ambición internacional del proyecto y la calidad interpretativa del elenco. Otros señalaron que la complejidad política del caso pudo resultar difícil para espectadores sin conocimiento previo del contexto histórico.

Tras su recorrido en festivales, la producción encontró en Netflix una ventana global. En junio de 2020 se estrenó internacionalmente en la plataforma y alcanzó audiencias que probablemente no habrían accedido a ella en circuito tradicional.

Por qué sigue siendo tendencia en Netflix

Años después de su estreno, la película continúa apareciendo en recomendaciones para quienes buscan historias basadas en hechos reales.

La red avispa demostró que el cine político puede convivir con el thriller. También confirmó que las plataformas digitales ampliaron el acceso a historias complejas que antes quedaban reservadas a circuitos más reducidos.

