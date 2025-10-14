En vivo Radio La Red
Aguinaldo
Finanzas personales

Aguinaldo diciembre 2025: fechas, montos y quiénes lo cobran

El Sueldo Anual Complementario, también conocido como aguinaldo, es un pago adicional correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia. Conocé acá todos los detalles.

Cuándo y quiénes cobran el aguinaldo de diciembre de 2025 (Foto: archivo).

Con la llegada de diciembre, miles de trabajadores y jubilados argentinos se preparan para cobrar la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, un ingreso extra que cada fin de año ayuda a equilibrar el presupuesto familiar en un mes de fuertes gastos por las Fiestas y las vacaciones.

El aguinaldo se calcula sobre el mejor salario del semestre y se abona antes del 18 de diciembre a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

¿Qué es el aguinaldo y por qué se paga?

El aguinaldo está establecido por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 y se abona dos veces por año: en junio y en diciembre. Cada cuota equivale al 50% del mejor sueldo mensual del semestre, por lo que su valor puede variar según aumentos, bonos o comisiones cobradas durante ese período.

Para el pago de diciembre, se toma en cuenta el semestre que va de julio a diciembre de 2025.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

La ley dispone que el aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre, aunque muchas empresas suelen adelantarlo entre el 15 y el 17, con el objetivo de que los empleados puedan organizar sus compras o pagar deudas antes de las Fiestas.

Los empleadores tienen un plazo adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin sanciones.

En el caso de los jubilados y pensionados, el depósito se realizará según el calendario de la ANSES, que se publicará en los primeros días de diciembre.

El aguinaldo debe abonarse en un solo pago y no puede fraccionarse ni diferirse. Además, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados cuentan como tiempo trabajado, lo que garantiza que no haya pérdida en el monto a percibir.

También se incluyen en el cálculo las horas extras, comisiones y aumentos, mientras que los descuentos previsionales y de obra social se aplican igual que en un sueldo habitual.

Quiénes cobran el aguinaldo

El beneficio alcanza a:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Empleados bajo convenios colectivos (comercio, metalúrgicos, construcción, sanidad, etc.).

  • Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

  • Trabajadores rurales y de casas particulares.

  • Contratados o eventuales con aportes registrados.

  • Jubilados y pensionados del sistema nacional.

En cambio, no lo perciben los monotributistas, autónomos, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales, ya que no están contemplados en la legislación laboral que regula este derecho.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

El cálculo se realiza sobre el 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si el trabajador no cumplió los seis meses, se paga el proporcional según el tiempo trabajado.

Fórmula:

(mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Se toman en cuenta todos los conceptos remunerativos (básico, premios, adicionales, comisiones, etc.) y se excluyen los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.

Ejemplos prácticos

  • Ejemplo 1:

    Mejor sueldo: $900.000

    Semestre completo → Aguinaldo: $450.000

  • Ejemplo 2:

    Ingreso en agosto → 5 meses trabajados

    Aguinaldo: ($900.000 ÷ 12) × 5 = $375.000

  • Ejemplo 3:

    Solo 3 meses de trabajo

    Aguinaldo: ($900.000 ÷ 12) × 3 = $225.000

