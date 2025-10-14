Aguinaldo diciembre 2025: fechas, montos y quiénes lo cobran

Los empleadores tienen un plazo adicional de cuatro días hábiles para regularizar el pago sin sanciones.

En el caso de los jubilados y pensionados, el depósito se realizará según el calendario de la ANSES, que se publicará en los primeros días de diciembre.

El aguinaldo debe abonarse en un solo pago y no puede fraccionarse ni diferirse. Además, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados cuentan como tiempo trabajado, lo que garantiza que no haya pérdida en el monto a percibir.

También se incluyen en el cálculo las horas extras, comisiones y aumentos, mientras que los descuentos previsionales y de obra social se aplican igual que en un sueldo habitual.

Quiénes cobran el aguinaldo

El beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados bajo convenios colectivos (comercio, metalúrgicos, construcción, sanidad, etc.).

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores rurales y de casas particulares.

Contratados o eventuales con aportes registrados.

Jubilados y pensionados del sistema nacional.

En cambio, no lo perciben los monotributistas, autónomos, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales, ya que no están contemplados en la legislación laboral que regula este derecho.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

El cálculo se realiza sobre el 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si el trabajador no cumplió los seis meses, se paga el proporcional según el tiempo trabajado.

Fórmula:

(mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Se toman en cuenta todos los conceptos remunerativos (básico, premios, adicionales, comisiones, etc.) y se excluyen los montos no remunerativos, como viáticos o bonificaciones especiales.

Ejemplos prácticos