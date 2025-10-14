Trump respaldó a Milei, pero aclaró que la ayuda económica está sujeta a quién gane las elecciones

2025-10-14T190306Z_1087607007_RC2VBHAHTXEJ_RTRMADP_3_USA-ARGENTINA La administración del presidente Javier Milei fue elogiada por Trump en el almuerzo de trabajo. (Foto: Reuters).

Respecto a una posible dolarización de la economía argentina, dijo "el dólar es fuerte".

Ante la consulta de la prensa sobre si el apoyo a Argentina está sujeto a un triunfo en las elecciones, el mandatario señaló: "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”. Y agregó: "Si gana lo vamos a apoyar, y si no, nos vamos".

En cuanto a la relación con China, manifestó: "Con China hay que tener cuidado, todos hacen negocios, pero hay que ser cuidadosos. A China le gusta aprovecharse de la gente".

Las palabras de Milei

"Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”,, manifestó el mandatario en medio de la reunión, a la vez expresó: "Gracias a Trump se logró la paz en Medio Oriente".

2025-10-14T185403Z_1525743004_RC2UBHAQJ422_RTRMADP_3_USA-ARGENTINA Trump recibió el obsequio que le llevó Milei de parte de los familiares de los argentinos liberados por Hamas después del acuerdo de paz que impulsó el mandatario en Medio Oriente (Foto: Reuters).

Luego de sus palabras, Milei le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

La agenda de Milei con Trump

La agenda original fue modificada para pasar directamente al almuerzo de trabajo, del que participarán, además de Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el embajador argentino en Washington Alec Oxenford.

Donald Trump arribó a Washington cerca de las 3 de la madrugada, tras un intenso viaje por Israel y Egipto vinculado al acuerdo de paz en Medio Oriente. Por la tarde, está previsto que Trump y Milei participen juntos del homenaje a Charlie Kirk, el influencer de derecha asesinado en septiembre.

Aunque inicialmente se informó que no habrá acceso para la prensa, no se descarta que tras la reunión se permita el ingreso de medios para una breve cobertura o comunicado conjunto.

Al finalizar el almuerzo, previsto para las 15.45, se espera que el Gobierno estadounidense anuncie oficialmente el paquete de asistencia económica destinado a respaldar la gestión de Milei durante la segunda etapa de su mandato. Por la tarde, Milei y Trump participarán del homenaje a Charlie Kirk, el influencer republicano asesinado en septiembre.

Esto incluiría un swap o intercambio de monedas entre bancos centrales por 20.000 millones de dólares, la intervención del tesoro norteamericano en el mercado de cambios local y el apoyo para inversiones privadas.

Donald Trump arribó a Washington cerca de las 3 de la madrugada, tras un viaje agotador por Israel y Egipto en el marco de las gestiones por el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Milei pasó la noche en la Blair House, la residencia oficial para huéspedes del presidente estadounidense. Este martes mantendrá con Trump una reunión clave para consolidar la alianza estratégica con Estados Unidos.

El anticipo de Sturzenegger

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que durante la reunión de este martes entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca podría anunciarse un nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

El funcionario señaló que la relación entre Donald Trump y Javier Milei se desarrolla en dos planos: uno ligado a la asistencia financiera del Tesoro estadounidense, el mercado cambiario y el swap de monedas, y otro, menos visible pero en marcha desde hace meses, orientado a la firma de un acuerdo comercial.

