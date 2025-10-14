Netflix tiene la miniserie del momento y apenas son 4 episodios: suspenso, romance y obsesión erótica

La serie combina escenas de alto voltaje emocional y sexual, con una estética elegante que recuerda a los grandes thrillers británicos. Las comparaciones con 50 sombras de Grey son inevitables, aunque Obsesión va mucho más allá del erotismo: se adentra en los rincones más oscuros del deseo humano.

Obsesión Netflix 2

De la novela al escándalo: la historia detrás de Obsesión

La serie se basa en la aclamada novela “Damage”, de Josephine Hart, publicada a comienzos de los años noventa. El texto ya fue adaptado al cine bajo el título Herida, dirigida por Louis Malle y protagonizada por Jeremy Irons y Juliette Binoche. Aquella versión cinematográfica levantó polémica por su intensidad y por la manera en que exploraba los límites morales del amor y la pasión.

En la nueva adaptación, Netflix retoma el material original desde una óptica contemporánea. Con solo cuatro episodios, la miniserie consigue condensar una historia cargada de tensión, erotismo y tragedia. Lo que comienza como un vínculo peligroso entre un padre y la prometida de su hijo termina en un torbellino emocional de consecuencias devastadoras.

Obsesión Netflix 3.jpg

La conexión entre Obsesión y el suspenso de Harlan Coben

Si hay un autor que ha marcado el camino de las ficciones de intriga dentro de la plataforma, ese es Harlan Coben. Su universo de mentiras, secretos familiares y giros inesperados ha generado una legión de seguidores en todo el mundo. Títulos como El inocente(con Mario Casas y José Coronado), Engaños, No hables con extraños y Atrapados consolidaron un estilo narrativo adictivo que convirtió cada estreno en un fenómeno viral.

Pero ahora, Netflix vuelve a sorprender con un relato que, aunque no lleva la firma de Coben, comparte su esencia. Obsesión, estrenada en 2023, retoma ese espíritu inquietante y lo lleva a un terreno más íntimo y oscuro: el del deseo prohibido, la culpa y la autodestrucción.

El elenco de la miniserie Obsesión

Richard Armitage

Charlie Murphy

Indira Varma

Rish Shah

Obsesión Netflix 1.jpg

Por qué Obsesión merece ser redescubierta en Netflix

Aunque su estreno en 2023 pasó algo desapercibido, Obsesión ha empezado a ganar reconocimiento entre los amantes del thriller psicológico. Su corta duración (cuatro capítulos) la convierte en una experiencia ideal para ver de una sola vez. Además, su narrativa cerrada y su enfoque adulto la diferencian de muchas producciones del género que apuestan por lo efectista antes que por lo emocional.

La serie explora el lado oscuro del amor, mostrando cómo una decisión impulsiva puede arrastrar a una familia entera al abismo. Y, al hacerlo, demuestra que el verdadero suspense no siempre depende de un crimen o de un misterio, sino del propio ser humano y su capacidad para autodestruirse.

Tráiler de Obsesión en Netflix