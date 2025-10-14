En vivo Radio La Red
Netflix tiene la miniserie del momento y apenas son 4 episodios: suspenso, romance y obsesión erótica

Netflix sorprende con una serie corta de suspenso, con tan sólo cuatro capítulos, y es perfecta para maratonear. Por qué no vas a poder dejar de verla.

En el vasto catálogo de Netflix, entre estrenos brillantes y producciones que desaparecen en el olvido, hay joyas que merecen ser rescatadas. Una de ellas es Obsesión, la miniserie británica de solo cuatro capítulos que adapta una novela superventas de Josephine Hart y que promete mantener al espectador pegado a la pantalla hasta el final.

Con su duración breve, su tono provocador y su narrativa intensa, este título se ha convertido en una recomendación imprescindible para quienes buscan un suspenso elegante, psicológico y emocionalmente devastador.

De qué trata Obsesión en Netflix

El protagonista de Obsesión es William Farrow, un cirujano de éxito, esposo y padre ejemplar, cuya vida perfecta se derrumba cuando conoce a Anna Barton, la futura esposa de su hijo. Entre ambos se enciende una atracción inmediata y destructiva que da paso a una relación clandestina y tóxica.

Lo que podría parecer un simple romance prohibido se transforma en una espiral de obsesión, manipulación y pérdida de control. A medida que la relación avanza, los límites entre el amor y la destrucción se desdibujan, dejando al espectador atrapado en un drama donde cada decisión empuja a los personajes hacia un desenlace inevitable.

La serie combina escenas de alto voltaje emocional y sexual, con una estética elegante que recuerda a los grandes thrillers británicos. Las comparaciones con 50 sombras de Grey son inevitables, aunque Obsesión va mucho más allá del erotismo: se adentra en los rincones más oscuros del deseo humano.

De la novela al escándalo: la historia detrás de Obsesión

La serie se basa en la aclamada novela “Damage”, de Josephine Hart, publicada a comienzos de los años noventa. El texto ya fue adaptado al cine bajo el título Herida, dirigida por Louis Malle y protagonizada por Jeremy Irons y Juliette Binoche. Aquella versión cinematográfica levantó polémica por su intensidad y por la manera en que exploraba los límites morales del amor y la pasión.

En la nueva adaptación, Netflix retoma el material original desde una óptica contemporánea. Con solo cuatro episodios, la miniserie consigue condensar una historia cargada de tensión, erotismo y tragedia. Lo que comienza como un vínculo peligroso entre un padre y la prometida de su hijo termina en un torbellino emocional de consecuencias devastadoras.

La conexión entre Obsesión y el suspenso de Harlan Coben

Si hay un autor que ha marcado el camino de las ficciones de intriga dentro de la plataforma, ese es Harlan Coben. Su universo de mentiras, secretos familiares y giros inesperados ha generado una legión de seguidores en todo el mundo. Títulos como El inocente(con Mario Casas y José Coronado), Engaños, No hables con extraños y Atrapados consolidaron un estilo narrativo adictivo que convirtió cada estreno en un fenómeno viral.

Pero ahora, Netflix vuelve a sorprender con un relato que, aunque no lleva la firma de Coben, comparte su esencia. Obsesión, estrenada en 2023, retoma ese espíritu inquietante y lo lleva a un terreno más íntimo y oscuro: el del deseo prohibido, la culpa y la autodestrucción.

El elenco de la miniserie Obsesión

  • Richard Armitage
  • Charlie Murphy
  • Indira Varma
  • Rish Shah
Por qué Obsesión merece ser redescubierta en Netflix

Aunque su estreno en 2023 pasó algo desapercibido, Obsesión ha empezado a ganar reconocimiento entre los amantes del thriller psicológico. Su corta duración (cuatro capítulos) la convierte en una experiencia ideal para ver de una sola vez. Además, su narrativa cerrada y su enfoque adulto la diferencian de muchas producciones del género que apuestan por lo efectista antes que por lo emocional.

La serie explora el lado oscuro del amor, mostrando cómo una decisión impulsiva puede arrastrar a una familia entera al abismo. Y, al hacerlo, demuestra que el verdadero suspense no siempre depende de un crimen o de un misterio, sino del propio ser humano y su capacidad para autodestruirse.

Tráiler de Obsesión en Netflix

