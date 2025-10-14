Estreno de MasterChef y escándalo: El gesto de Martín Migueles con Francesca Icardi que generó revuelo en las redes

El video también despertó la inevitable reacción de los fanáticos de Mauro Icardi, quienes no dudaron en señalar que al futbolista “no le va a gustar nada” lo que vio. Según trascendió, el jugador del Galatasaray, que actualmente reside en Turquía junto a su nueva pareja, Eugenia “la China” Suárez, hace tiempo que mantiene una relación distante con las hijas que tiene con Wanda. Por eso, el hecho de ver a otro hombre ocupando un rol tan cercano dentro del entorno familiar podría generar tensión.

La situación parece un nuevo capítulo en la compleja historia sentimental de Wanda Nara, que desde hace años vive en el ojo del huracán mediático. Mientras Mauro Icardi intenta rehacer su vida en Estambul y Maxi López se muestra conciliador desde Londres, ella apuesta por una nueva etapa junto a Martín Migueles, a quien ya integró por completo en su familia.