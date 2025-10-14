Estreno de MasterChef y escándalo: El gesto de Martín Migueles con Francesca Icardi que generó revuelo en las redes

Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas. En la noche del estreno de MasterChef Argentina, programa que la tiene nuevamente como conductora, la empresaria organizó una reunión íntima para ver el debut junto a sus seres más cercanos.
Wanda Nara mostró un video de su nuevo novio, Martín Migueles, con una actitud cariñosa con una de sus hijas durante el estreno de MasterChef y estalló todo. Miralo.
El encuentro fue en su casa, donde Wanda dispuso todo para ver el programa en la pantalla gigante del living. Lo que parecía una velada tranquila en familia, terminó convirtiéndose en una escena que nadie imaginaba posible hace apenas unos años. Entre los presentes estaban sus tres hijos mayores, el padre de ellos, Maxi López, su mamá Nora Colosimo, sus dos hijas menores —Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi— y, por supuesto, su flamante novio, el empresario Martín Migueles, con quien oficializó su romance días atrás.
La imagen de Wanda y Maxi López compartiendo el mismo espacio, relajados y sonrientes, fue todo un símbolo de reconciliación. La relación entre ambos, que durante más de una década estuvo marcada por enfrentamientos, juicios y declaraciones cruzadas, parece haber alcanzado un inédito momento de paz. En el video que la propia Wanda compartió en sus redes, se la ve disfrutando del programa, mientras sus hijos comentan entre risas lo “raro” que les resultaba ver a sus padres juntos nuevamente en televisión. Uno de ellos incluso bromeó diciendo: “en casa”, una frase que, lejos de ser inocente, dejó entrever la naturalidad con la que hoy conviven esas nuevas dinámicas familiares.
Pero lo que realmente detonó el debate no fue la presencia de Maxi, sino un detalle mucho más íntimo. En las imágenes, se ve a Francesca, una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi, recostada en un sillón mientras Martín Migueles, el nuevo novio de su madre, le acaricia el cabello con ternura. El gesto, que a simple vista podría interpretarse como un acto afectuoso y natural, generó todo tipo de comentarios.
El video también despertó la inevitable reacción de los fanáticos de Mauro Icardi, quienes no dudaron en señalar que al futbolista “no le va a gustar nada” lo que vio. Según trascendió, el jugador del Galatasaray, que actualmente reside en Turquía junto a su nueva pareja, Eugenia “la China” Suárez, hace tiempo que mantiene una relación distante con las hijas que tiene con Wanda. Por eso, el hecho de ver a otro hombre ocupando un rol tan cercano dentro del entorno familiar podría generar tensión.
La situación parece un nuevo capítulo en la compleja historia sentimental de Wanda Nara, que desde hace años vive en el ojo del huracán mediático. Mientras Mauro Icardi intenta rehacer su vida en Estambul y Maxi López se muestra conciliador desde Londres, ella apuesta por una nueva etapa junto a Martín Migueles, a quien ya integró por completo en su familia.