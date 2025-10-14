¡Cena solucionada! La receta de strudel de espinaca que no vas a dejar de hacer

-
1 tapa de masa hojaldre rectangular o redonda (también puede utilizarse masa filo o pascualina).
-
400 a 500 gramos de espinaca fresca (o su equivalente en espinaca congelada escurrida).
-
1 cebolla mediana.
-
1 o 2 dientes de ajo (opcional).
-
150 a 200 gramos de queso fresco, mozzarella o ricotta.
-
1 huevo (para unir el relleno y pincelar la masa).
-
Aceite de oliva o manteca.
-
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
-
Semillas de sésamo o queso rallado para espolvorear por encima (opcional).
Paso a paso para un strudel perfecto
-
Saltear la espinaca. En una sartén con un poco de aceite o manteca, cocinar la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Agregar la espinaca previamente lavada y picada y dejar que elimine el exceso de líquido. Si se utiliza espinaca congelada, es importante escurrirla bien antes de sumarla.
-
Condimentar y enfriar. Retirar del fuego, condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada, y dejar que la mezcla baje de temperatura.
-
Incorporar el queso y el huevo. Una vez tibio, agregar el queso elegido en cubos o desmenuzado. Si se utiliza ricotta, se puede sumar directamente. Añadir un huevo batido para ayudar a que el relleno quede más compacto.
-
Armar el strudel. Extender la masa sobre una placa. Colocar el relleno en el centro en forma de cilindro y luego cerrar enrollando o plegando los bordes hacia adentro, asegurándose de que quede bien sellado.
-
Pincelar y decorar. Pintar la superficie con huevo batido y espolvorear con semillas o queso rallado si se desea.
-
Hornear. Llevar al horno precalentado a temperatura media (180-190 °C) durante 25 a 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y crocante.
Cómo servirlo y variantes posibles
Este strudel se puede disfrutar tanto caliente como frío, lo que lo convierte en una opción ideal para llevar al trabajo o a un picnic. Se puede servir en rodajas acompañado con ensalada fresca, puré o arroz, según el momento del día. Para quienes buscan variar el sabor, se le pueden añadir ingredientes como jamón, champiñones o queso azul, o reemplazar la espinaca por acelga o kale.