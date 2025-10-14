¡Cena solucionada! La receta de strudel de espinaca que no vas a dejar de hacer

image

La gran ventaja de esta receta es que no requiere técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir. Se puede preparar con masa comprada —como hojaldre o pascualina— o incluso con masa casera para quienes prefieren una textura más fina y crujiente. El relleno, por su parte, se basa en espinaca fresca o congelada, combinada con queso, cebolla o los ingredientes que haya disponibles en casa. La clave está en equilibrar la humedad de las verduras para que el resultado final tenga buen sabor sin humedecer la masa.