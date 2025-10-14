A24.com

PROFUNDO DOLOR

A los 91 años murió Luis Pedro Toni, mítico periodista de espectáculos

El mítico periodista dedicado al mundo del espectáculo y creador de su Reporter, falleció este martes 14 de octubre a los 91 años, según lo confirmó a PrimiciasYa su hijo Diego, director de programación de El Nueve.

14 oct 2025, 14:42
Luis Pedro Toni, figura emblemática del periodismo y el espectáculo, murió este martes 14 de octubre a los 91 años. Fue su hijo Diego Toni, director de programación de El Nueve, quien confirmó a PrimiciasYa la triste noticia. Su extensa carrera, que superó los 70 años, lo posicionó como uno de los grandes referentes del medio con una enorme trayectoria tanto en la gráfica, como en la radio y la televisión.

Por decisión de su familia no habrá velatorio, por lo que mañana será el responso y el sepelio en el cementerio de la Chacarita.

Según pudo saber este portal, el longevo periodista hacía más de un mes había padecido una bronquitis luego de una fuerte gripe que lo había llevado a una breve internación de la que parecía estar saliendo adelante. Claro que a esa edad, la fragilidad del sistema respiratorio suele ser decisivo.

Toni había nacido el 29 de junio de 1934 y forjó su carrera profesional como periodista especializado en espectáculos, siempre dedicado a la crítica teatral y cinematográfica, tanto en la radio como en la televisión argentina, medios en los que supo trabajar con los más grandes de la época en cada una de las décadas de su esplendor profesional.

Había comenzado su extensa labor periodística en el año 1955 como columnista político en la revista Criterio. Luego, de 1958 a 1984, siguió en la gráfica en el diario La Razón. En el año 1966 trabajó en radio Excelsior, donde formó parte del programa “Reporter del espectáculo”, mismo nombre de la revista que fundó ese mismo año y más tarde, con el avance de las nuevas tecnologías, pasó al formato de página web.

Pero antes de adentrarse en el mundo del periodismo, Luis Pedro Toni había querido ser seminarista, habiendo compartido estudios nada menos que con Jorge Bergoglio, muchas décadas antes de llegar a ser el Papa Francisco.

La carrera de Luis Pedro Toni

Con una personalidad inconfundible, Luis Pedro Toni se especializó en el periodismo de espectáculos y se destacó con su labor a lo largo de 15 años en Radio Rivadavia junto a grandes maestros del micrófono como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. También estuvo en Radio Nacional y El Mundo.

De la radio saltó a la televisión. Su pico de popularidad lo alcanzó en el noticiero Nuevediario, de Canal 9, donde trabajó durante siete años. Luego trabajó cinco temporadas en Polémica en el bar junto a otra figura destacada como Gerardo Sofovich, quienes eran grandes amigos.

En cine participó de films como “Tras la pantalla” (2015), “Blackie: una vida en blanco y negro” (2012), “La clínica loca” (1988), “Los pilotos más locos del mundo” (1988) y “Brigada explosiva” (1986).

En los últimos años trabajó también como columnista en Radio 10, radio de la que formó parte desde el día que la lanzó Daniel Hadad, allá por 1998. Allí supo acompañar a Oscar González Oro en El Oro y el Moro, así como también formó parte de varias temporadas de Buenos Muchachos, entre muchos ciclos de la emisora.

En tanto, allá por 2020 cuando la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández nos mandó a todos a casa, el histórico periodista acompañaba a Carlos Monti en su programa sabatino Bien Arriba, momento desde el cual continuó con sus participaciones de manera telefónica hasta ahora.

