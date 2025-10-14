El pedido de la China Suárez que cambió todos los planes y enfureció a Benjamín Vicuña

En ese sentido, comentó sobre la actitud de la actriz que molestó mucho a Benjamín Vicuña cuando las cosas entre los dos se encontraban transitando un momento de calma.

"La China le pidió más días, habían entablado la relación, pero si bien me enteré ayer que volvieron a hablar no, están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó ante la buena onda y el contacto que ella le pida más días", detalló el panelista.

"Él quiere pasar su cumpleaños (29 de noviembre) con sus hijos y no le darían las fechas. Esta es la realidad, está todo mal", sentenció el comunicador sobre el nuevo foco de conflicto que se abrió entre ambos ante los continuos viajes de la China a Turquía para estar junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

La trascendental decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Karina Iavícoli dio detalles en Intrusos (América Tv) de cómo se encuentra la relación entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos, Magnolia y Amancio, y del acuerdo al que habrían llegado para evitar ser noticia en los medios.

"Hasta marzo, estamos en octubre, habría paz, y es una muy buena noticia para ambas partes. ¿Qué habrían arreglado las dos partes? No dar notas, eso creo que le cabe más a Benjamín, que es a quién vamos a buscar porque lo tenemos más cerca, la China está lejos", indicó la periodista.

"De hecho, no estamos viendo entrevistas de Benjamín. Uno de los puntos es que no hable ninguno de los dos", agregó la panelista, dejando entrever que el silencio mediático sería parte del pacto entre las partes.

Según Karina Iavícoli, hay otro gesto que habría marcado un cambio en la relación entre los ex, quienes se separaron en 2021: "Segunda cosa: empezaron a tener contacto vía a chat, algo que estaba anulado. De a poquito empezaron a hablar por WhatsApp, poco pero hablan".