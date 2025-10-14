A24.com

¿NUEVO PROBLEMA?

El pedido de la China Suárez que cambió todos los planes y enfureció a Benjamín Vicuña

Se conoció el motivo que habría reavivado el enfrentamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por un pedido de la actriz que descolocó a su ex.

14 oct 2025, 14:45
Cuando todo parecía indicar que la China Suárez y Benjamín Vicuña habían encontrado la paz definitiva después de aquel escandaloso posteo de ella contra el padre de sus hijos más chicos, parece haberse abierto un nuevo foco de conflicto y que vuelve a tener a Turquía como centro de la polémica.

Un pedido de la China Suárez para cambiar el acuerdo al que habían llegado tiempo antes habría generado el fuerte enojo de Vicuña e hizo que el diálogo entre las partes se corte.

Gustavo Méndez contó en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) que recientemente la China le pidió al chileno extender los días que inicialmente habían acordado llevarse a los pequeños Magnolia y Amancio a Turquía.

"La China Suárez le pidió a Vicuña extender la cantidad de días en Turquía con sus hijos. Tienen un acuerdo que era 30 días en Turquía y 10 en Argentina", indicó el periodista.

En ese sentido, comentó sobre la actitud de la actriz que molestó mucho a Benjamín Vicuña cuando las cosas entre los dos se encontraban transitando un momento de calma.

"La China le pidió más días, habían entablado la relación, pero si bien me enteré ayer que volvieron a hablar no, están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó ante la buena onda y el contacto que ella le pida más días", detalló el panelista.

"Él quiere pasar su cumpleaños (29 de noviembre) con sus hijos y no le darían las fechas. Esta es la realidad, está todo mal", sentenció el comunicador sobre el nuevo foco de conflicto que se abrió entre ambos ante los continuos viajes de la China a Turquía para estar junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

La trascendental decisión de la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Karina Iavícoli dio detalles en Intrusos (América Tv) de cómo se encuentra la relación entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus dos hijos, Magnolia y Amancio, y del acuerdo al que habrían llegado para evitar ser noticia en los medios.

"Hasta marzo, estamos en octubre, habría paz, y es una muy buena noticia para ambas partes. ¿Qué habrían arreglado las dos partes? No dar notas, eso creo que le cabe más a Benjamín, que es a quién vamos a buscar porque lo tenemos más cerca, la China está lejos", indicó la periodista.

"De hecho, no estamos viendo entrevistas de Benjamín. Uno de los puntos es que no hable ninguno de los dos", agregó la panelista, dejando entrever que el silencio mediático sería parte del pacto entre las partes.

Según Karina Iavícoli, hay otro gesto que habría marcado un cambio en la relación entre los ex, quienes se separaron en 2021: "Segunda cosa: empezaron a tener contacto vía a chat, algo que estaba anulado. De a poquito empezaron a hablar por WhatsApp, poco pero hablan".

