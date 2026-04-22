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Álbum del Mundial 2026: quiénes figuran en la Selección Argentina y cuáles son las polémicas ausencias

Antes de su lanzamiento en el país, se filtraron las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026.

Antes de su lanzamiento en el país

Antes de su lanzamiento en el país, se filtraron las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026. 

Todavía no se produjo el lanzamiento del álbum del Mundial 2026 en el país y ya hay polémica por las presencias y ausencias en la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, quien no oficializó la lista de convocados para la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Leé también Álbum del Mundial 2026: se filtraron las figuritas de Messi y Cristiano Ronaldo
Se filtó la imagen de Messi del álbum del Mundial 2026.

A través de un video difundido por Panini Colombia, se filtraron las 18 figuritas de jugadores argentinos, sumado al escudo de la AFA y la foto de la formación inicial.

Vale aclarar que la elección de Panini no representa la lista oficial del entrenador, sino una selección editorial definida con varios meses de anticipación por razones logísticas y comerciales, como ocurre en cada edición del álbum.

Álbum del Mundial 2026: las presencias y ausencias de la Selección Argentina

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Entre los nombres confirmados aparece como único arquero Emiliano “Dibu” Martínez. En la defensa fueron incluidos Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo figuran Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González.

En la delantera, en tanto, aparecen Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

La lista combina campeones del mundo con una clara apuesta por la renovación generacional, con la presencia de Franco Mastantuono y Nico Paz, además de la inclusión de Simeone, uno de los apellidos que empieza a ganar terreno dentro del recambio.

Sin embargo, las ausencias son las que encendieron el debate. La más comentada en redes sociales fue la de Lisandro Martínez. También sorprendió la falta de Gonzalo Montiel, recordado por convertir el penal decisivo en la final del Mundial de Qatar 2022, y la de Thiago Almada, quien viene consolidando su proyección internacional.

Cuando se conocerá la lista de convocados de la Selección Argentina al Mundial 2026

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El 11 de mayo, Scaloni deberá presentar una prelista que puede incluir entre 35 y 55 jugadores, mientras que el 30 de mayo será la fecha límite para entregar la nómina final de 26 futbolistas.

El álbum de Panini se espera en los kioscos argentinos entre fines de abril y principios de mayo, con el 27 de abril como fecha tentativa. Como ocurre en cada previa mundialista, su llegada no solo desatará la clásica fiebre por completar el álbum, sino también nuevas discusiones sobre quiénes merecen estar y quiénes quedaron afuera.

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