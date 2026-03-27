Álbum del Mundial 2026: se filtraron las figuritas de Messi y Cristiano Ronaldo

Mientras se aguarda la salida del álbum del Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, en las últimas horas se filtró una de las figuritas más codiciadas: la de Lionel Messi.
Las imágenes de los capitanes de Argentina y Portugal ya circulan en redes y anticipan la fiebre de coleccionistas por el álbum del Mundial 2026.
Se filtó la imagen de Messi del álbum del Mundial 2026.
Mientras se aguarda la salida del álbum del Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, en las últimas horas se filtró una de las figuritas más codiciadas: la de Lionel Messi.
Aunque Panini todavía no confirmó oficialmente la imagen, la difusión estalló en redes sociales. La foto del capitán de la Selección Argentina ya circula masivamente en WhatsApp, Instagram y X, entre otras plataformas sociales.
La imagen muestra al rosarino de frente, vistiendo la nueva camiseta de la AFA, con el parche de campeón del mundo en el pecho y las tres estrellas sobre el escudo. El diseño respeta la línea clásica de Panini, pero incorpora detalles holográficos que la convierten en una pieza premium. Abajo aparecen los datos habituales: fecha de nacimiento, altura, peso y la mención de su club actual, el Inter Miami.
Según reveló el coleccionista Gian Franco Zelaya, para esta edición habrá dos versiones de la estampa del capitán. Una GOLD, con fondo dorado y efectos especiales, destinada principalmente al mercado de Estados Unidos. La otra, la versión estándar, con fondo celeste, circulará en Sudamérica, en sintonía con los colores de la Selección.
La del astro argentino no fue la única imagen que salió a la luz. También se conoció la de Cristiano Ronaldo, en su versión tradicional con la camiseta de Portugal.
Panini confirmó que la preventa del álbum comenzará el 1 de abril. Se podrán adquirir el ejemplar de tapa blanda, la edición premium de tapa dura y combos con cajas de sobres. La llegada a los kioscos se espera entre abril y mayo de 2026.
Será la edición más grande de la historia: cerca de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, adaptada a las 48 selecciones participantes. Cada sobre contendrá 7 figuritas.
Según estimaciones, completarlo demandará una inversión de entre 210.000 y 300.000 pesos, dependiendo de la suerte con las repetidas y los intercambios.