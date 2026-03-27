Álbum del Mundial 2026: se filtraron las figuritas de Messi y Cristiano Ronaldo

La del astro argentino no fue la única imagen que salió a la luz. También se conoció la de Cristiano Ronaldo, en su versión tradicional con la camiseta de Portugal.

Álbum del Mundial 2026: cuándo comienza la venta y cuánto costará completar la edición más grande de la historia

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Panini confirmó que la preventa del álbum comenzará el 1 de abril. Se podrán adquirir el ejemplar de tapa blanda, la edición premium de tapa dura y combos con cajas de sobres. La llegada a los kioscos se espera entre abril y mayo de 2026.

Será la edición más grande de la historia: cerca de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, adaptada a las 48 selecciones participantes. Cada sobre contendrá 7 figuritas.

Según estimaciones, completarlo demandará una inversión de entre 210.000 y 300.000 pesos, dependiendo de la suerte con las repetidas y los intercambios.