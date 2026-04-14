Álbum del Mundial 2026: la fuerte advertencia de Panini antes de su salida a la venta en Argentina
Ante la inminente llegada del álbum del Mundial 2026 a la Argentina, la editorial Panini realizó una serie de aclaraciones sobre su comercialización en el país.
El álbum del Mundial 2026 podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y los primeros días de mayo
Ante la inminente salida a la venta en Argentina del álbum del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la editorial Panini aclaró que no habrá preventa, en respuesta a denuncias de coleccionistas por la circulación de falsos ejemplares en las últimas horas.
“En Argentina no tendremos pre-venta. La dinámica de nuestro mercado es un poco diferente y lo habitual es que los coleccionistas puedan encontrar el producto en todos los canales al mismo tiempo y elegir donde prefieren comprarlo”, indicaron a través de sus redes sociales, tras el anuncio del lanzamiento a nivel mundial.
Previamente, la empresa también había advertido en marzo que “NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no ha realizado tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos”.
En ese contexto, Panini recordó además que la tienda online oficial es www.zonakids.com y recomendó verificar cuidadosamente la barra de navegación para asegurarse de que figure exactamente ese sitio, sin nombres similares ni terminaciones diferentes a “.com”.
En la misma línea, la editorial adelantó que los pagos en la plataforma se realizarán únicamente a través de Mercado Pago y que no se solicitarán transferencias a CBU ni alias. Los productos también estarán disponibles en la tienda oficial de Mercado Libre.
Cómo será el álbum del Mundial 2026
Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32. Esto obligó a la firma a rediseñar por completo su producto estrella. El resultado es un álbum histórico: tendrá 980 figuritas repartidas en 112 páginas, casi un 50% más que el de Qatar 2022, que contaba con 638.
Cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en ediciones anteriores. La compañía adelantó la producción desde fines de 2025 para evitar los problemas de desabastecimiento que se vivieron en el último Mundial.
El álbum podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y los primeros días de mayo. Los precios oficiales de los sobres y del álbum se confirmarán en las próximas semanas.