Álbum del Mundial 2026: la fuerte advertencia de Panini antes de su salida a la venta en Argentina

En la misma línea, la editorial adelantó que los pagos en la plataforma se realizarán únicamente a través de Mercado Pago y que no se solicitarán transferencias a CBU ni alias. Los productos también estarán disponibles en la tienda oficial de Mercado Libre.

Cómo será el álbum del Mundial 2026

Diseño sin título (75)

Por primera vez en la historia, el Mundial contará con 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32. Esto obligó a la firma a rediseñar por completo su producto estrella. El resultado es un álbum histórico: tendrá 980 figuritas repartidas en 112 páginas, casi un 50% más que el de Qatar 2022, que contaba con 638.

Cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en ediciones anteriores. La compañía adelantó la producción desde fines de 2025 para evitar los problemas de desabastecimiento que se vivieron en el último Mundial.

El álbum podría llegar a los kioscos argentinos entre fines de abril y los primeros días de mayo. Los precios oficiales de los sobres y del álbum se confirmarán en las próximas semanas.