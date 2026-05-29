Álbum del Mundial 2026: la "maldición" que dejó afuera a una figura de la Selección Argentina

Otros antecedentes de argentinos que estuvieron en el álbum y no en los mundiales
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Mundial Qatar 2022: Giovani Lo Celso se queda afuera por la grave lesión (Foto: NA).
En el Mundial de Sudáfrica 2010, uno de los casos más recordados fue el de Javier Zanetti, quien figuraba en el álbum, pero Diego Maradona decidió no incluirlo en la lista definitiva, generando una fuerte polémica. Lo mismo ocurrió con Esteban Cambiasso, otro referente del Inter de Milán en ese momento.
En Qatar 2022 también se repitió la situación: el álbum incluyó a varios jugadores que luego no pudieron estar por lesión o decisión técnica. Entre los casos más notorios estuvieron Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González, todos parte de la colección pero ausentes en la lista final de Argentina.
La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026
La nómina de la “Albiceleste” generó expectativa por algunas presencias y ausencias dentro de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona en Qatar 2022. La FIFA había fijado como fecha límite el 30 de mayo para la entrega de listas oficiales.
Con Lionel Messi como capitán y referentes históricos como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Scaloni apostó por sostener la estructura del ciclo campeón del mundo, sumando variantes de recambio generacional. Entre las ausencias más comentadas aparece la de Marcos Acuña.
Arqueros
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
Defensores
- Gonzalo Montiel
- Nahuel Molina
- Lisandro Martínez
- Nicolás Otamendi
- Leonardo Balerdi
- Cristian Romero
- Facundo Medina
- Nicolás Tagliafico
Volantes
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Exequiel Palacios
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Giovani Lo Celso
- Valentín Barco
- Nicolás Paz
Delanteros
- Lionel Messi
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
- Nicolás González
- Thiago Almada
- Giuliano Simeone
- José Manuel López