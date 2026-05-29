Álbum del Mundial 2026: la "maldición" que dejó afuera a una figura de la Selección Argentina

Otros antecedentes de argentinos que estuvieron en el álbum y no en los mundiales

lo celso.jpg Mundial Qatar 2022: Giovani Lo Celso se queda afuera por la grave lesión (Foto: NA).

En el Mundial de Sudáfrica 2010, uno de los casos más recordados fue el de Javier Zanetti, quien figuraba en el álbum, pero Diego Maradona decidió no incluirlo en la lista definitiva, generando una fuerte polémica. Lo mismo ocurrió con Esteban Cambiasso, otro referente del Inter de Milán en ese momento.

En Qatar 2022 también se repitió la situación: el álbum incluyó a varios jugadores que luego no pudieron estar por lesión o decisión técnica. Entre los casos más notorios estuvieron Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González, todos parte de la colección pero ausentes en la lista final de Argentina.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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La nómina de la “Albiceleste” generó expectativa por algunas presencias y ausencias dentro de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona en Qatar 2022. La FIFA había fijado como fecha límite el 30 de mayo para la entrega de listas oficiales.

Con Lionel Messi como capitán y referentes históricos como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Scaloni apostó por sostener la estructura del ciclo campeón del mundo, sumando variantes de recambio generacional. Entre las ausencias más comentadas aparece la de Marcos Acuña.

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Volantes

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Valentín Barco

Nicolás Paz

Delanteros