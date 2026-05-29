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Álbum del Mundial 2026: la "maldición" que dejó afuera a una figura de la Selección Argentina

El álbum de Panini del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica tras la exclusión de una figura de la Selección Argentina que aparecía entre las figuritas.

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El álbum de Panini del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica tras la exclusión de una figura de la Selección Argentina que aparecía entre las figuritas.

El álbum de Panini del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica tras la exclusión de una figura de la Selección Argentina que aparecía entre las figuritas.

Luego de que el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, difundiera la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, usuarios de redes sociales comenzaron a comparar los nombres con los que aparecen en las figuritas del álbum oficial de Panini. De los 18 futbolistas argentinos que figuran en la colección, uno solo quedó afuera de la Copa del Mundo: Franco Mastantuono.

Leé también Mundial 2026: quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni
Quiénes son los campeones de Qatar que vuelven a estar en la lista de Scaloni. (Foto: Reuters)

Aunque había sido parte de la consideración de Scaloni durante el ciclo previo y aparecía como una de las apuestas a futuro, el mediocampista ofensivo del Real Madrid no ingresó en la nómina final. El entrenador argentino optó por sostener la base campeona del mundo en Qatar 2022 y completar el plantel con una mezcla de experiencia consolidada y futbolistas en crecimiento dentro del ciclo.

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No es la primera vez que un futbolista que aparece en el álbum del Mundial finalmente no disputa la Copa. Panini suele imprimir el álbum varios meses antes del inicio del torneo, cuando muchas selecciones aún no tienen sus listas definitivas. Por eso, la empresa trabaja con prelistas, proyecciones y jugadores que aparecen como candidatos firmes, lo que explica la inclusión de nombres que después pueden quedar afuera.

Otros antecedentes de argentinos que estuvieron en el álbum y no en los mundiales

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Mundial Qatar 2022: Giovani Lo Celso se queda afuera por la grave lesión (Foto: NA).

Mundial Qatar 2022: Giovani Lo Celso se queda afuera por la grave lesión (Foto: NA).

En el Mundial de Sudáfrica 2010, uno de los casos más recordados fue el de Javier Zanetti, quien figuraba en el álbum, pero Diego Maradona decidió no incluirlo en la lista definitiva, generando una fuerte polémica. Lo mismo ocurrió con Esteban Cambiasso, otro referente del Inter de Milán en ese momento.

En Qatar 2022 también se repitió la situación: el álbum incluyó a varios jugadores que luego no pudieron estar por lesión o decisión técnica. Entre los casos más notorios estuvieron Giovani Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González, todos parte de la colección pero ausentes en la lista final de Argentina.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

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La nómina de la “Albiceleste” generó expectativa por algunas presencias y ausencias dentro de un plantel que mantiene gran parte de la base campeona en Qatar 2022. La FIFA había fijado como fecha límite el 30 de mayo para la entrega de listas oficiales.

Con Lionel Messi como capitán y referentes históricos como Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, Scaloni apostó por sostener la estructura del ciclo campeón del mundo, sumando variantes de recambio generacional. Entre las ausencias más comentadas aparece la de Marcos Acuña.

Arqueros

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso

Defensores

  • Gonzalo Montiel
  • Nahuel Molina
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Otamendi
  • Leonardo Balerdi
  • Cristian Romero
  • Facundo Medina
  • Nicolás Tagliafico

Volantes

  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Giovani Lo Celso
  • Valentín Barco
  • Nicolás Paz

Delanteros

  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • Nicolás González
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • José Manuel López

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