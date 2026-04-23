Los periodistas de la Casa Rosada recibieron el respaldo de diputados y evalúan presentar un amparo

El origen de la decisión ocurrió luego de que un programa de la señal TN grabara imágenes de la Casa Rosada sin dar aviso, lo que motivó una denuncia contra el periodista acreditado Ignacio Salerno, la conductora del programa involucrado, Luciana Geuna y los productores y directivos del canal TN.

"Se bajan todas las acreditaciones de manera preventiva mientras la Justicia y Casa Militar toman todas las medidas de prueba. Hay que revisar cámaras, pasillos, barrido de la Casa y de la Sala", explicaron.

Además, ampliaron que "en el programa Luciana Geuna dice que pueden hacer 100 mil programas más con estas grabaciones" y explicaron que "eso lo toma Casa Militar como un riesgo a la seguridad nacional y del Presidente".

Sin embargo, en el entorno de Presidencia evitaron "hablar de plazos" en los que se resolvería el conflicto e insistieron en que "Casa Militar tiene que garantizarse que la seguridad del Presidente este garantizada y hoy no tiene esa certeza".

Aseguraron que se trata de una "medida preventiva" y negaron que detrás haya "una decisión política de cerrar la Sala de Periodistas". A la vez, reconocieron "la gravedad de la situación" y que es la primera vez en 43 años de democracia que se impide el acceso a unos 60 acreditados.

En paralelo, el grupo de periodistas acreditados estudiaba esta tarde presentar una amparo colectivo a través de un abogado para que se vuelva a restituir el acceso a la Sala de Prensa.

El reclamo de diputados nacionales y dirigentes

Por otra parte, un grupo de diputados nacionales y dirigentes pertenecientes a la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y socialistas se acercaron a la Casa Rosada en solidaridad con los periodistas. Estuvieron Maximiliano Ferraro, Estaban Paulón, Romina del Pla, Néstor Pitrola y Christian Casillo.

Los legisladores acercaron una nota que enviaron al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, y al secretario de Medios, Javier Lanari. En la misiva, solicitaron a "de manera formal y con carácter urgente, una audiencia conjunta a fin de abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones".

WhatsApp Image 2026-04-23 at 15.12.34 Diputados de la oposición se acercaron a Balcarce 50 para expresar su rechazo a la medida y reclamar la convocatoria a la Comisión de Libertad de Expresión. (Foto: A24).

Además de advertir por la situación laboral de los periodistas, señalaron que el hecho "constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública".

"Consideramos que la gravedad de esta medida exige una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística. El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático", reclamaron.

La nota lleva las firmas de los diputados Juan Marino, Mónica Frade, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Oscar Zago, Lourdes Arrieta, Nicolás Massot, Natalia de la Sota, Karina Maureira, Eduardo Falcone y Marcela Pagano.

El rechazo del Círculo de Periodistas Parlamentarios

También se plegó al reclamo el Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) al expresar "su enérgico repudio a la decisión adoptada hoy por el Gobierno nacional de restringir el ingreso a la Casa Rosada a los periodistas acreditados, medida que afectó de manera indiscriminada a decenas de profesionales que desarrollan a diario su labor".

"La disposición, tomada a partir de un hecho puntual vinculado a un medio en particular, avanzó sobre el conjunto del trabajo periodístico, limitando el acceso a la información y obstaculizando el normal ejercicio de la labor profesional. Se trata de una medida de carácter inédito en la vida democrática reciente, que sienta un precedente preocupante", agregó el comunicado difundido.

"La sala de periodistas de la Casa Rosada no es solo un espacio de trabajo: es un símbolo de la libertad de expresión y del derecho a la información, pilares esenciales de toda democracia. Cualquier restricción generalizada que afecte su funcionamiento impacta directamente en esos principios", expresaron.

Por último, manifestaron su solidaridad y exhortaron a "las autoridades a revisar de manera urgente esta decisión, garantizando las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo".