Aceite de oliva extra virgen: los grandes 9 beneficios que tiene para la salud

El aceite de oliva extra virgen no solo es un ingrediente central en la gastronomía, sino también un aliado de la salud, respaldado por evidencia científica sólida. Su composición se caracteriza por un alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, y por la presencia de compuestos fenólicos con efecto antioxidante y antiinflamatorio.