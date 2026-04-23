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Prime Video estrena "Off Campus", la serie más esperada del año que promete ser tendencia

La serie "Off Campus" llega a Prime Video con romance, drama y hockey universitario en una historia que promete sorprender.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Prime Video estrena Off Campus

Prime Video estrena "Off Campus", la serie más esperada del año que promete ser tendencia. (Foto: Archivo)

"Off Campus" ya genera expectativa mundial en Prime Video. La esperada adaptación de la exitosa saga literaria de Elle Kennedy presentó su primer tráiler oficial y confirmó su fecha de estreno: el 13 de mayo de 2026. La plataforma apostó fuerte por este relato que mezcla romance, deporte y crecimiento personal en el contexto universitario.

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Qué reveló el tráiler de "Off Campus" en Prime Video

El lanzamiento del tráiler marcó un punto clave en la campaña de expectativa de Off Campus. En apenas unos minutos, dejó entrever el tono de la serie: una combinación de tensión emocional, vínculos intensos y escenas cargadas de química entre sus protagonistas.

La historia se centró en un equipo élite de hockey sobre hielo y en las complejas relaciones que atraviesan tanto dentro como fuera de la cancha. No solo se mostró la competencia deportiva, sino también el universo íntimo de los personajes.

Esa mirada quedó reflejada en cada escena del tráiler, donde el ritmo narrativo alterna entre momentos románticos y otros de fuerte carga dramática.

Off Campus Prime Video 4

De los libros al streaming: el fenómeno de "Off Campus"

La base de Off Campus no es menor. La historia nació como una saga literaria que se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Su autora, Elle Kennedy, logró posicionarse como una de las voces más influyentes dentro del romance contemporáneo.

Sus novelas alcanzaron cifras contundentes: más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducciones en más de 25 idiomas. Ese éxito fue el punto de partida para que la historia diera el salto a la pantalla.

La adaptación televisiva buscó respetar la esencia original de los libros, pero también expandir el universo narrativo.

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De qué trata "Off Campus", la nueva serie de Prime Video

El romance universitario Off Campus, basado en la serie de libros superventas, sigue a un equipo élite de hockey sobre hielo y a las mujeres en las vidas de sus jugadores, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y vínculos duraderos a la vez que navegan por la compleja transición a la adultez.

La primera temporada sigue el romance sensual y divertido de "polos opuestos" entre la reservada compositora Hannah y el atleta estrella de hockey de la Universidad Briar, Garrett.

El elenco principal de la serie "Off Campus"

El elenco principal de Off Campus, anunciado previamente, incluye a Ella Bright (The Crown, Malory Towers), Belmont Cameli (Until Dawn, Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack, Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, National Treasure: Edge of History), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy, Heartbreak High) y Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads).

Off Campus Prime Video 2

Louisa Levy es la creadora, co-showrunner y productora ejecutiva de Off Campus, junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman participan como productores ejecutivos por parte de Temple Hill. Leanna Billings de Billings Productions y Neal Flaherty también son productores ejecutivos.

Cuándo se estrena "Off Campus" en Prime Video

El 13 de mayo de 2026 será el momento en que Off Campus llegue a la audiencia mundial. Prime Video confirmó que todos los episodios estarán disponibles desde el primer día, una estrategia que apunta al consumo intensivo.

La serie se estrenará en más de 240 países y territorios, lo que refleja la confianza de la plataforma en el alcance global del proyecto.

Off Campus Prime Video 3

Además, como parte de la promoción, se lanzó una nueva edición de la portada del libro original, ahora con la imagen de los protagonistas de la serie. Esta decisión buscó reforzar la conexión entre lectores y nuevos espectadores.

El lanzamiento de Off Campus forma parte de una estrategia más amplia de Prime Video para consolidarse en el segmento juvenil. La plataforma apostó por historias con potencial de franquicia, basadas en propiedades intelectuales ya consolidadas.

Tráiler oficial de "Off Campus" T1 en Prime Video

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