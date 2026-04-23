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Juicio por Maradona: el impactante video del cuerpo, la reacción de Gianinna y nuevas declaraciones

Durante la jornada también declaró el primer policía que llegó al lugar y el médico de emergencias Juan Carlos Pinto. Las tremendas imágenes fueron tomadas por la Policía Científica.

Juicio por Maradona: el impactante video del cuerpo, la reacción de Gianinna y nuevas declaraciones

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó una de sus jornadas más sensibles con la exhibición de un video clave registrado el día de su fallecimiento. Las imágenes, tomadas por la policía científica, generaron conmoción en la sala y dejaron al descubierto detalles que vuelven a poner en foco las condiciones en las que murió el ídolo.

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La reproducción del material provocó una fuerte reacción en los presentes, especialmente en su hija Gianinna Maradona, quien decidió no mirar la pantalla durante toda la proyección. En paralelo, el neurocirujano Leopoldo Luque siguió gran parte del video junto a sus abogados.

Se trata de una filmación de 17 minutos realizada por peritos el mismo día de la muerte, donde se observa el ingreso de los forenses a la habitación. En las primeras imágenes, el cuerpo de Maradona aparece cubierto con una sábana blanca hasta el cuello, con un abdomen visiblemente inflamado que impedía ver su rostro.

Minutos después, los especialistas destapan el cuerpo y se lo puede ver completo, vestido con una remera negra y un short deportivo, lo que generó un fuerte impacto en la audiencia.

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Las tremendas im&aacute;genes fueron tomadas por la Polic&iacute;a Cient&iacute;fica.&nbsp;

Las tremendas imágenes fueron tomadas por la Policía Científica.

Durante la jornada también declaró el primer policía que llegó al lugar, quien describió la escena con detalles que generaron inquietud: “No era un lugar de tratamiento médico, era una habitación común”, aseguró, al tiempo que mencionó la presencia de objetos cotidianos como comida, ropa deportiva y botellas de agua.

El agente también recordó el momento en que vio el cuerpo: “Estaba extremadamente hinchado y no reaccionaba. Lo reconocí de inmediato”, afirmó.

Qué dijo el médico que constató la muerte

El médico de emergencias Juan Carlos Pinto fue contundente en su declaración. Confirmó que Maradona ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistido.

Según explicó, el cuerpo presentaba edema generalizado, abdomen globuloso y livideces cadavéricas, indicios de que llevaba varias horas fallecido.

También detalló los intentos de reanimación: “Estuvimos haciendo compresiones durante 15 minutos, pero no respondía. El paciente ya estaba muerto”, sostuvo.

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Gianinna Maradona habl&oacute; a la salida del tribunal durante el cuarto intermedio.

Gianinna Maradona habló a la salida del tribunal durante el cuarto intermedio.

El dolor de la familia y las acusaciones

Tras la audiencia, Gianinna Maradona habló con la prensa y fue tajante: “Espero una condena para Luque”, expresó, visiblemente afectada.

Además, apuntó contra el entorno del exfutbolista y especialmente contra Matías Morla, a quien responsabilizó por decisiones clave en la internación domiciliaria. “Fue una puesta en escena terrible”, aseguró, en uno de los testimonios más duros desde que comenzó el juicio.

Un proceso que entra en su etapa más sensible

La causa avanza con testimonios cada vez más comprometedores y evidencia que expone lo ocurrido en las horas previas a la muerte del Diez. La reconstrucción de ese escenario es central para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el juicio sigue sumando tensión y expectativa, en un proceso que busca responder una pregunta que aún resuena: qué pasó realmente en la casa donde murió Maradona.

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