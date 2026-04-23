Juicio por Maradona: el impactante video del cuerpo, la reacción de Gianinna y nuevas declaraciones

el-fiscal-de-san-isidro-patricio-ferrari-hizo-CDMVUPTI4NEBPJTHSZLDVBON6M Las tremendas imágenes fueron tomadas por la Policía Científica.

Durante la jornada también declaró el primer policía que llegó al lugar, quien describió la escena con detalles que generaron inquietud: “No era un lugar de tratamiento médico, era una habitación común”, aseguró, al tiempo que mencionó la presencia de objetos cotidianos como comida, ropa deportiva y botellas de agua.

El agente también recordó el momento en que vio el cuerpo: “Estaba extremadamente hinchado y no reaccionaba. Lo reconocí de inmediato”, afirmó.

Qué dijo el médico que constató la muerte

El médico de emergencias Juan Carlos Pinto fue contundente en su declaración. Confirmó que Maradona ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistido.

Según explicó, el cuerpo presentaba edema generalizado, abdomen globuloso y livideces cadavéricas, indicios de que llevaba varias horas fallecido.

También detalló los intentos de reanimación: “Estuvimos haciendo compresiones durante 15 minutos, pero no respondía. El paciente ya estaba muerto”, sostuvo.

https___thumbs.vodgc.net_TNS323042026132215491243743-1776961651 Gianinna Maradona habló a la salida del tribunal durante el cuarto intermedio.

El dolor de la familia y las acusaciones

Tras la audiencia, Gianinna Maradona habló con la prensa y fue tajante: “Espero una condena para Luque”, expresó, visiblemente afectada.

Además, apuntó contra el entorno del exfutbolista y especialmente contra Matías Morla, a quien responsabilizó por decisiones clave en la internación domiciliaria. “Fue una puesta en escena terrible”, aseguró, en uno de los testimonios más duros desde que comenzó el juicio.

Un proceso que entra en su etapa más sensible

La causa avanza con testimonios cada vez más comprometedores y evidencia que expone lo ocurrido en las horas previas a la muerte del Diez. La reconstrucción de ese escenario es central para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el juicio sigue sumando tensión y expectativa, en un proceso que busca responder una pregunta que aún resuena: qué pasó realmente en la casa donde murió Maradona.