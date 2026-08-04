Alfajores de nuez y chocolate blanco: la receta fácil para que salgan exquisitos y con un relleno cremoso

Horneado: estirar la masa hasta lograr un espesor de 2 a 3 mm y cortar círculos de 6 o 7 cm. Colocar las tapas en una placa y hornear a 180 ºC durante 5 a 6 minutos. Es fundamental dejar que se enfríen completamente antes de despegarlas.

Relleno cremoso: mezclar 100 g de chocolate blanco con la crema y 100 g de dulce de leche. Calentar en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta obtener una preparación líquida y homogénea. Dejar enfriar en la heladera al menos una hora y luego batir hasta alcanzar picos firmes.

Armado de los alfajores: en una tapa, formar tres anillos de dulce de leche repostero para dar altura y rellenar el centro con la crema batida previamente preparada. Cubrir con otra tapa y presionar los bordes del alfajor sobre las nueces troceadas para que queden bien adheridas.

Baño y decoración: derretir los 300 g de chocolate blanco con el aceite neutro para darle mayor fluidez. Cubrir algunos trozos de nuez con este chocolate para la decoración superior. Sumergir cada alfajor en el baño de chocolate, retirar el exceso y, antes de que se seque, colocar encima las nueces bañadas.