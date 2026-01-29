Los 7 tipos de alfajores argentinos que pusieron a prueba a los famosos en MasterChef Celebrity

Los alfajores del litoral quedaron en manos de La Joaqui. En ese momento, Martitegui remarcó una particularidad clave: “Estos son los únicos sin TACC de estas variedades”, y destacó que llevan polvo de yerba mate, un sello típico de la región.

Andy Chango tuvo que encargarse de los cordobeses. Donato le detalló: “Tienen un clásico relleno con mermelada de fruta y estos están coronados con un glaseado fino, casi transparente, de limón”.

Para Emilia Attias, el desafío fue recrear los mendocinos, que según el modelo presentado por Betular llevaban nuez, dulce de leche y estaban bañados en chocolate blanco.

Los clásicos marplatenses quedaron para Maxi López, quien se tomó la consigna con humor: “Por cómo me dejó Wanda tengo que ponerme a vender alfajorcitos en la rambla”. Martitegui le marcó un detalle fundamental de la receta: la ralladura de naranja en el chocolate.

alfajores litoralenos

Claudio “El Turco” Husaín recibió los alfajores norteños. Donato intentó llevarle tranquilidad antes de enumerar los componentes: “Es muy sencillo”, y explicó que llevan merengue o turrón de caña, almíbar a distintas temperaturas y baño de nueces.

Por último, Miguel Ángel Rodríguez observó los patagónicos, decorados con frambuesas liofilizadas. Sobre su estructura, el pastelero explicó: “Es una proporción igual de masa, relleno y masa, es como una bandera”.

Además, Roccasalvo contó con un beneficio extra tras haber obtenido la medalla plateada: fue la única que pudo utilizar los hornos de pared y disponer de una fila completa de estaciones. La periodista aceptó la ventaja y Andy debió cambiar de lugar.

El clima en la cocina fue de entusiasmo. Los famosos celebraron poder ir al mercado y que el jurado les entregara las recetas. “Otra buena noticia es que van a tener 70 minutos, así que exigimos que preparen seis unidades”, sumó Donato.

La presentación también fue parte de la evaluación. Betular fue claro con la exigencia estética: “Tiene que estar impecable, sin una mancha, no abollada, como cuando la comprás y la traés como souvenir”.

La gala de este lunes marcó un punto de quiebre en MasterChef Celebrity (Telefe). Con un desafío técnico de pastas de colores y salsas, el jurado volvió a exigir precisión, creatividad y sabor en una instancia donde ya no hay margen para errores. Entre masas negras con tinta de calamar, verdes con espinaca, rojas de remolacha y amarillas con cúrcuma, la noche dejó aciertos claros y fallas determinantes.

Según la devolución de Donato De Santis y Damián Betular, los platos más sólidos fueron los de el Chino Leunis e Ian Lucas, quienes se aseguraron una semana más en competencia. En una zona intermedia quedaron Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking, con presentaciones prolijas pero con observaciones en intensidad de color y potencia de sabores.

Las mayores complicaciones se dieron en las propuestas de Esther Goris y Maxi López. La actriz presentó una pasta bicolor que se pegó y quedó corta de salsa, mientras que el exfutbolista no logró resaltar el sabor pese al uso de ingredientes costosos. Tras la deliberación, el jurado definió que Esther se convirtiera en la primera eliminada definitiva luego del repechaje.

Al despedirse, Goris agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del equipo del programa: “Desde ya muchas gracias por la comprensión, por la ayuda que han tenido mis compañeros, los chef, Wanda en el mercado, todos me han ayudado, la verdad que es todo gratitud y me encantó estar acá”. Maxi López, en tanto, valoró su recorrido y dejó un mensaje optimista: “Llegué hasta acá, para mí es todo un logro”.