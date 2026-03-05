En vivo Radio La Red
Algo llega a su fin: el signo que está por cerrar un ciclo importante en su vida

En el último tramo del calendario zodiacal, algunas energías invitan a mirar hacia atrás y soltar lo que ya cumplió su función. Para uno de los signos, este período puede marcar el cierre de un ciclo importante y el comienzo de una nueva etapa personal.

En astrología, cada momento del año tiene una energía particular. Algunos períodos invitan a iniciar proyectos, otros a expandirse y otros, en cambio, funcionan como una pausa necesaria para revisar lo vivido y cerrar capítulos antes de comenzar algo nuevo.

En esta etapa del calendario astrológico, el Sol transita por Piscis, el último signo del zodíaco. Este posicionamiento suele estar asociado con procesos de introspección, balance emocional y finales de ciclo. No se trata necesariamente de cierres dramáticos, sino de momentos en los que ciertas situaciones llegan naturalmente a su punto final.

Para las personas de Piscis, este período puede sentirse especialmente intenso, ya que coincide con su temporada solar. En términos simbólicos, se trata de una fase que invita a dejar atrás lo que ya no tiene lugar en la próxima etapa.

Piscis y el cierre del ciclo zodiacal

Piscis ocupa el último lugar dentro de los doce signos del zodíaco. Por esa razón, dentro de la astrología se lo asocia con la síntesis de experiencias, el aprendizaje acumulado y la preparación para un nuevo comienzo.

La temporada pisciana suele estar marcada por una energía más introspectiva que otros momentos del año. Muchas personas sienten la necesidad de bajar el ritmo, reflexionar sobre decisiones recientes o revisar vínculos y proyectos que han acompañado los últimos meses.

Para quienes nacieron bajo este signo, ese clima puede sentirse aún más fuerte. No es raro que durante este período aparezcan recuerdos, reflexiones profundas o la sensación de que ciertas etapas están llegando a su final.

Cuando la vida pide soltar

Cerrar un ciclo no siempre significa terminar una relación o abandonar un proyecto. Muchas veces el cierre tiene que ver con cambios internos.

En astrología, estos procesos pueden manifestarse de diferentes maneras:

  • la necesidad de redefinir prioridades personales

  • la decisión de dejar atrás hábitos o dinámicas que ya no funcionan

  • el final natural de una etapa profesional o emocional

En el caso de Piscis, signo asociado a la sensibilidad y la intuición, estos cambios suelen vivirse desde lo emocional. Es un signo que suele percibir antes que otros cuando algo dejó de tener sentido o cuando llegó el momento de avanzar hacia otra etapa.

Un período para mirar hacia atrás

Las temporadas de cierre no son necesariamente negativas. En muchos casos representan una oportunidad para tomar conciencia de todo lo aprendido.

Piscis está ligado simbólicamente a la memoria emocional. Por eso, durante su temporada solar es común que aparezcan reflexiones sobre decisiones pasadas, vínculos importantes o experiencias que dejaron huella.

Ese repaso interno suele ser el paso previo a un cambio. Antes de iniciar una nueva etapa, el proceso natural es entender qué ocurrió en el ciclo que termina.

Qué puede cambiar para este signo

Cada persona vive la astrología de manera distinta, pero algunos temas pueden volverse más visibles durante este período para Piscis.

En el plano emocional, puede surgir la necesidad de redefinir ciertos vínculos o de dejar atrás situaciones que generaban desgaste. En lo profesional, algunas personas pueden replantearse objetivos o sentir que un proyecto cumplió su función.

También es un momento en el que muchas decisiones se toman desde la intuición. Piscis es un signo fuertemente conectado con lo emocional, por lo que los cambios no siempre surgen desde un análisis racional, sino desde una sensación interna de que algo necesita transformarse.

El valor de cerrar antes de empezar

En astrología, los finales y los comienzos forman parte del mismo proceso. El paso de Piscis a Aries, que marca el inicio de un nuevo año astrológico, simboliza justamente esa transición: primero se suelta lo que terminó, luego se inicia algo nuevo.

Por eso, el cierre de un ciclo no debería interpretarse como una pérdida, sino como una preparación para lo que viene.

En muchos casos, cuando una etapa se cierra aparecen oportunidades o caminos que antes no eran visibles. Pero para que eso ocurra, es necesario hacer espacio.

Un momento de transición

El período actual puede sentirse para Piscis como una especie de umbral. No siempre hay respuestas claras ni decisiones definitivas, pero sí señales de que algo está cambiando.

En astrología, estos momentos de transición suelen ser silenciosos. No siempre se manifiestan con grandes acontecimientos externos, sino con movimientos internos: nuevas prioridades, nuevas preguntas o la sensación de que el futuro comienza a tomar otra dirección.

Para quienes nacieron bajo este signo, el mensaje de este momento astrológico parece claro: observar lo vivido, agradecer lo aprendido y permitir que aquello que ya cumplió su ciclo pueda quedar atrás.

Porque en astrología, cada cierre es también el primer paso de un nuevo comienzo.

