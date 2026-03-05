Simuló un asalto para quedarse con más de $20 millones, pero terminó detenido en Santiago del Estero
Un camionero denunció que había sido atacado en la ruta, pero la investigación reveló inconsistencias en su relato. La Policía recuperó todo el dinero y la Justicia lo acusó de falso testimonio y defraudación.
Un insólito episodio ocurrido en Santiago del Estero dejó al descubierto una estafa en el sector del transporte de carga. Un camionero fue detenido luego de simular un asalto de piratas del asfalto mientras trasladaba dinero de la empresa para la que trabajaba, en tanto, la investigación policial permitió comprobar que el supuesto robo nunca ocurrió y que el conductor había armado una escena para quedarse con más 20 millones de pesos.
El caso salió a la luz cuando el transportista llegó alhospital de la ciudad de Quimilí con golpes y cortes visibles y en aparente estado de shock, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y del fiscal de turno. Según la denuncia inicial, el camionero aseguró haber sido interceptado por delincuentes en la ruta, quienes lo habrían atacado para robarle el dinero que transportaba.
Ante esa versión, el fiscal ordenó abrir una investigación y realizar pericias a través de la división Criminalística, además de disponer el secuestro preventivo del camión y la realización de un examen médico al conductor.
Sin embargo, desde los primeros análisis surgieron inconsistencias que pusieron en duda la versión del supuesto asalto. Durante la inspección del vehículo y de la escena denunciada, los investigadores detectaron elementos incompatibles con un ataque de piratas del asfalto.
Entre los puntos que despertaron sospechas se destacó la ausencia de vidrios rotos,daños en el camión o rastros de otros vehículos, indicios que suelen aparecer en este tipo de robos violentos en ruta. A partir de estas irregularidades, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido y determinaron que el transportista habría sustraído el dinero en complicidad con un allegado domiciliado en Tucumán, con la intención de repartir posteriormente el botín.
La aparición inesperada del dinero
El avance de la investigación dio un giro clave cuando una mujer de 33 años se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Comunitaria N°29 de Quimilí. La mujer, residente de la localidad tucumana de Sevil Pozo, entregó una caja con $21.140.000 en efectivo, el mismo monto que el camionero había denunciado como robado.
Según declaró ante los agentes, el dinero le había sido entregado horas antes por un familiar del camionero que había simulado el asalto. La suma coincidía exactamente con el monto denunciado, lo que permitió reforzar la hipótesis de que el robo había sido planificado.
Con la recuperación total del dinero y las inconsistencias detectadas en la denuncia, los investigadores concluyeron que el asalto nunca ocurrió. Ante esa evidencia, la Policía procedió a detener al camionero, quien quedó imputado por los delitos de falsa denuncia y defraudación, aunque la recuperación del dinero también permitió evitar un perjuicio millonario para la empresa de transporte a la que pertenecía la carga.
La investigación ahora apunta a un posible cómplice
La investigación judicial ahora se centra en determinar el grado de participación de otras personas en la maniobra. En particular, el Ministerio Público intenta establecer si el familiar del camionero actuó como cómplice en la estafa o si simplemente fue utilizado para ocultar el dinero.
Los investigadores analizan además la logística que habría utilizado el conductor para montar el falso asalto, incluyendo las lesiones que presentaba al momento de llegar al hospital.