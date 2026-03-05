Simuló un asalto para quedarse con más de $20 millones, pero terminó detenido en Santiago del Estero

T543FESCVZAWVIBQPSJJWJ7OC4 El conductor del camión denunció un robo (Fotos: Policía de Santiago del Estero).

Entre los puntos que despertaron sospechas se destacó la ausencia de vidrios rotos, daños en el camión o rastros de otros vehículos, indicios que suelen aparecer en este tipo de robos violentos en ruta. A partir de estas irregularidades, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido y determinaron que el transportista habría sustraído el dinero en complicidad con un allegado domiciliado en Tucumán, con la intención de repartir posteriormente el botín.

La aparición inesperada del dinero

El avance de la investigación dio un giro clave cuando una mujer de 33 años se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Comunitaria N°29 de Quimilí. La mujer, residente de la localidad tucumana de Sevil Pozo, entregó una caja con $21.140.000 en efectivo, el mismo monto que el camionero había denunciado como robado.

Según declaró ante los agentes, el dinero le había sido entregado horas antes por un familiar del camionero que había simulado el asalto. La suma coincidía exactamente con el monto denunciado, lo que permitió reforzar la hipótesis de que el robo había sido planificado.

OQI67PNO5BHTRHB6RIHL2UTKP4 El parabrisas del camión con múltiples impactos.

Con la recuperación total del dinero y las inconsistencias detectadas en la denuncia, los investigadores concluyeron que el asalto nunca ocurrió. Ante esa evidencia, la Policía procedió a detener al camionero, quien quedó imputado por los delitos de falsa denuncia y defraudación, aunque la recuperación del dinero también permitió evitar un perjuicio millonario para la empresa de transporte a la que pertenecía la carga.

La investigación ahora apunta a un posible cómplice

La investigación judicial ahora se centra en determinar el grado de participación de otras personas en la maniobra. En particular, el Ministerio Público intenta establecer si el familiar del camionero actuó como cómplice en la estafa o si simplemente fue utilizado para ocultar el dinero.

Los investigadores analizan además la logística que habría utilizado el conductor para montar el falso asalto, incluyendo las lesiones que presentaba al momento de llegar al hospital.