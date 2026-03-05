La repudiable frase de Diego Brancatelli sobre la detención de Nahuel Gallo: fuerte respuesta de Bullrich

Mientras los medios replicaban esas palabras, en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial en C5N, el panel analizaba la conferencia. Allí, Diego Brancatelli lanzó la frase que generó indignación inmediata: “Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina… no sé si no elige quedarse en El Rodeo I, ¿no?”.

Embed

La comparación provocó un fuerte cruce en el estudio. El propio Rial lo interrumpió en vivo: “No, no… ¿vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”, marcando distancia de la ironía de su panelista.

El fuerte cruce de Patricia Bullrich a Brancatelli

Las repercusiones no tardaron en llegar al plano político. La senadora Patricia Bullrich respondió con dureza y calificó los dichos como una “barbaridad” y una “crueldad”. Incluso ironizó con que habría que llevar a Brancatelli “en el mismo avión a El Rodeo” y dejarlo 448 días para que comprobara si era mejor que vivir en la Argentina en libertad.

También hubo cuestionamientos desde otros espacios mediáticos. El periodista Jonatan Viale, en un pase televisivo, rechazó de plano la comparación y sostuvo que existe “un límite” cuando se habla de alguien que denunció haber sufrido torturas psicológicas y aislamiento extremo.