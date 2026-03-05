En vivo Radio La Red
Trends
Diego Brancatelli
Patricia Bullrich
Polémica

La repudiable frase de Diego Brancatelli sobre la detención de Nahuel Gallo: fuerte respuesta de Bullrich

Tras el dramático testimonio del gendarme Nahuel Gallo sobre los 448 días que pasó detenido en la cárcel El Rodeo I de Venezuela, Diego Brancatelli quedó en el centro de la polémica por una frase que generó indignación.

Luego de que el gendarme Nahuel Gallo relatara en detalle el calvario que experimentó durante 448 días en la cárcel El Rodeo I de Venezuela, el periodista Diego Brancatelli desató la polémica y el repudio por sus declaraciones, en las que sugirió que el efectivo podría haber “preferido” quedarse allí antes que regresar a la Argentina, en referencia a la situación económica que atraviesa el país.

Javier Milei espera recibir al gendarme Nauel Gallo en la Casa Rosada. Foto: Archivo

En su primera conferencia de prensa tras la liberación, Gallo se mostró visiblemente emocionado al recordar su tiempo en cautiverio. “El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Solamente con pensarlas se me titubea la boca”, expresó con la voz entrecortada.

También relató cómo derretía jabón celeste y blanco para improvisar una bandera argentina. “Era lo único que me hacía sentir en casa”, confesó. En la misma línea, aseguró que su hijo “fue lo único" que lo "mantuvo fuerte”.

Por último, Gallo pidió no olvidar a los 24 detenidos que continúan en esa prisión: “Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. Mi mente sigue encerrada”, aseveró.

Mientras los medios replicaban esas palabras, en el programa Argenzuela, que conduce Jorge Rial en C5N, el panel analizaba la conferencia. Allí, Diego Brancatelli lanzó la frase que generó indignación inmediata: “Lo que digo es que no sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de gendarme va a ganar 700 lucas, después de escuchar al presidente el domingo y ver cómo está la Argentina… no sé si no elige quedarse en El Rodeo I, ¿no?”.

La comparación provocó un fuerte cruce en el estudio. El propio Rial lo interrumpió en vivo: “No, no… ¿vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”, marcando distancia de la ironía de su panelista.

El fuerte cruce de Patricia Bullrich a Brancatelli

Las repercusiones no tardaron en llegar al plano político. La senadora Patricia Bullrich respondió con dureza y calificó los dichos como una “barbaridad” y una “crueldad”. Incluso ironizó con que habría que llevar a Brancatelli “en el mismo avión a El Rodeo” y dejarlo 448 días para que comprobara si era mejor que vivir en la Argentina en libertad.

También hubo cuestionamientos desde otros espacios mediáticos. El periodista Jonatan Viale, en un pase televisivo, rechazó de plano la comparación y sostuvo que existe “un límite” cuando se habla de alguien que denunció haber sufrido torturas psicológicas y aislamiento extremo.

