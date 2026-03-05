La incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cag..."

Luego se apresuró a decir: "Sí, todo bien. Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda".

En ese momento, frente a la notoria incomodidad, Pampito intervino para cambiar el tema pero el Turco siguió: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta".

Qué dijo el Turco Naim del novio de Emilia Attias

A fines de 2024, mismo año en que se confirmó la separación en que se confirmó la separación del Turco Naim con Emilia Attias, el humorista fue consultado en Intrusos (América TV) sobre Guillermo Freire, el actual novio de la actriz.

El romance comenzó a tomar fuerza y terminó de confirmarse a partir de los distintos viajes que realizaron juntos. Emilia y Guillermo fueron vistos compartiendo escapadas tanto dentro como fuera del país, por ejemplo, Punta del Este hace apenas un puñado de meses. Las cámaras de PrimiciasYa estuvieron ahí y capturaron el momento en el que disfrutaban de la playa.

"La verdad es que estoy muy bien pasando unos días con la familia antes de volver a Ecuador. Estoy bien espiritualmente", comentó en aquel entonces el Turco en diálogo con el periodista Pablo Layus.

"Con Emilia estamos bien, agradecimiento eterno por la hija que tenemos. Ninguna separación es fácil, ni para mí ni para ella, los dos sufrimos un montón. Fue facilísimo el divorcio, tenemos un solo abogado que medió", reconoció luego sobre el buen vínculo con su ex.

Y consultado sobre Freire, El Turco expresó: "De eso se trata la separación también, de rehacerse. Yo estoy solito".