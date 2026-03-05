La incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cag..."
Turco Naim habló sobre su presente y también sobre el vínculo que hoy mantiene con Emilia Attias. Sin embargo, cuando le mencionaron a su expareja, respondió de una manera particular.
5 mar 2026, 16:53
La incómoda reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cag..."
En 2024, Turco Naim (57) y Emilia Attias (37) decidieron poner fin al vínculo que los unió durante más de dos décadas y del cual, fruto del amor, nació Gina. Desde entonces, ambos intentaron rearmar sus vidas por separado, procurando mantener una relación cordial y respetuosa, sobre todo por el bienestar de su hija, que continúa siendo el punto de encuentro más importante entre los dos.
La ruptura no fue una más. Durante semanas, circularon distintas versiones sobre los motivos del final: desde supuestos terceros en discordia hasta discusiones reiteradas o el desgaste natural de una relación tan extensa. No era para menos: la historia entre ellos había comenzado cuando la actriz tenía apenas 20 años y el humorista 40.
Tras varios meses de bajo perfil y lejos de los micrófonos, Naim reapareció públicamente con una entrevista en Puro Show (El Trece), donde volvió a referirse a su expareja y a la etapa que atraviesan tras la separación. La reacción cuando le consultaron sobre el tema, fue inmediata y sincera.
Matías Vázquez le consultó si tenía buena relación con Emilia y el clima cambió por completo. En un intento por desviar la atención, el Turco respondió: "¿Qué Emilia? ¿Emilia Mazzer?".
Luego se apresuró a decir: "Sí, todo bien. Somos papás de Gigi que es lo más grande que tenemos los dos, ¿cómo no vamos a estar bien? Sí. Buena onda".
En ese momento, frente a la notoria incomodidad, Pampito intervino para cambiar el tema pero el Turco siguió: "Ya me cagaste la nota. Veníamos bien y me hiciste una fractura expuesta".
Embed
Qué dijo el Turco Naim del novio de Emilia Attias
A fines de 2024, mismo año en que se confirmó la separación en que se confirmó la separación del Turco Naim con Emilia Attias, el humorista fue consultado en Intrusos (América TV) sobre Guillermo Freire, el actual novio de la actriz.
El romance comenzó a tomar fuerza y terminó de confirmarse a partir de los distintos viajes que realizaron juntos. Emilia y Guillermo fueron vistos compartiendo escapadas tanto dentro como fuera del país, por ejemplo, Punta del Este hace apenas un puñado de meses. Las cámaras de PrimiciasYa estuvieron ahí y capturaron el momento en el que disfrutaban de la playa.
"La verdad es que estoy muy bien pasando unos días con la familia antes de volver a Ecuador. Estoy bien espiritualmente", comentó en aquel entonces el Turco en diálogo con el periodista Pablo Layus.
"Con Emilia estamos bien, agradecimiento eterno por la hija que tenemos. Ninguna separación es fácil, ni para mí ni para ella, los dos sufrimos un montón. Fue facilísimo el divorcio, tenemos un solo abogado que medió", reconoció luego sobre el buen vínculo con su ex.
Y consultado sobre Freire, El Turco expresó: "De eso se trata la separación también, de rehacerse. Yo estoy solito".