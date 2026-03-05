La picante confesión de Susana Roccasalvo sobre su vida amorosa: "Cada tanto..."

Y justificó su postura con una frase que resume su vínculo con la actualidad: “Yo soy una mujer de los medios, entonces estoy conectada con todo”.

Cuál fue el picante consejo que Susana Roccasalvo le dio a Sofía Gonet

En MasterChef Celebrity (Telefe), la cocina quedó en segundo plano y el foco se trasladó al amor. Todo comenzó cuando Wanda Nara, conductora del ciclo, le pidió a Susana Roccasalvo que aconsejara a Sofía Gonet, más conocida como La Reini.

"Dale un consejo, Susana, a La Reini, que está iniciando con el tema de hombres, no le está yendo tan bien", lanzó Wanda, generando un momento distinto en el programa.

La periodista, fiel a su estilo, no dudó en responder: "Ay. Primero esperá que se enamoren. Y después se enamoran". La frase despertó risas y comentarios, y La Reini recogió el guante en su entrevista individual: "¿Quién pudiera decidir de quién enamorarse?", reflexionó con humor.

Wanda, por su parte, interpretó la idea a su manera y agregó: "Esperar que se enamoren y después hacelos perchas prácticamente, quiso decir", sumando picante al intercambio.

El ida y vuelta no terminó ahí. Roccasalvo retrucó con ironía: "Un poquito lo aprendí de vos", mientras que La Reini recordó entre carcajadas: "Sí, la otra vez me diste el mismo consejo, parecido".

Finalmente, la influencer cerró con una frase que resumió el espíritu del momento y la complicidad femenina que se vivió en el set: "Estoy rodeada de mujeres muy vivas para el amor".