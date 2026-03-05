Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado y apuntó contra la AFA: "Hubo un intento de apropiación"

Gallo Bullrich

Tras la salida de Gallo del Congreso, Bullrich habló con la prensa y se refirió al rol que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en las gestiones que derivaron en su liberación.

“Aquí hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades. Nuestra embajada fue destruida. Pero Gallo está acá, eso es lo importante”.

En esa línea, la legisladora sostuvo que el propio gendarme le contó lo que ocurrió cuando fue trasladado tras su liberación. Según relató, había representantes de la AFA presentes en ese momento.

“Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre. Les agradeció que lo hayan traído, pero lo hizo de manera privada. No lo quiere hacer de forma pública”.

Bullrich también señaló que durante la reunión hablaron extensamente sobre lo que vivió Gallo durante su detención, aunque aclaró que algunos aspectos más sensibles todavía no serán difundidos.

Según explicó, hay cuestiones “más íntimas” vinculadas a las torturas que sufrió durante su cautiverio en cárceles venezolanas que el gendarme contará públicamente “cuando esté en condiciones”.