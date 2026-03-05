Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Senado y apuntó contra la AFA: "Hubo un intento de apropiación"
La senadora se reunió durante casi dos horas con el efectivo que pasó 448 días detenido. Tras el encuentro, cuestionó el rol de la AFA en las gestiones para su liberación y habló de las torturas que sufrió durante su cautiverio.
De la reunión también participaron los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling. La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al encuentro.
La conversación se extendió durante casi dos horas. En ese tiempo, Gallo relató detalles de lo que vivió durante su detención, mientras que Bullrich le explicó las gestiones que impulsó el gobierno argentino para conseguir su liberación.
Al finalizar la reunión, la senadora le entregó como obsequio su libro Guerra sin cuartel, donde repasa su gestión como ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, Abad le regaló una camiseta de Boca Juniors.
Tras la salida de Gallo del Congreso, Bullrich habló con la prensa y se refirió al rol que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en las gestiones que derivaron en su liberación.
“Aquí hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades. Nuestra embajada fue destruida. Pero Gallo está acá, eso es lo importante”.
En esa línea, la legisladora sostuvo que el propio gendarme le contó lo que ocurrió cuando fue trasladado tras su liberación. Según relató, había representantes de la AFA presentes en ese momento.
“Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre. Les agradeció que lo hayan traído, pero lo hizo de manera privada. No lo quiere hacer de forma pública”.
Bullrich también señaló que durante la reunión hablaron extensamente sobre lo que vivió Gallo durante su detención, aunque aclaró que algunos aspectos más sensibles todavía no serán difundidos.
Según explicó, hay cuestiones “más íntimas” vinculadas a las torturas que sufrió durante su cautiverio en cárceles venezolanas que el gendarme contará públicamente “cuando esté en condiciones”.