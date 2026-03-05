Las fotos de Chechu Bonelli y Facundo Pieres que reavivaron el conflicto entre Paula Chaves y Zaira Nara

Luego volvió a profundizar sobre la situación que se vivió en la celebración: “Estaba Chechu con un grupo de amigos en la fiesta y de repente del vip la ve Facu Pieres y la empieza a buscar”.

En ese contexto, Rodrigo Lussich quiso saber por qué el polista suele relacionarse con mujeres del mundo del espectáculo. Frente a esa consulta, la periodista explicó que el vínculo con Bonelli viene de hace muchos años. “La primera mujer del medio con la que sale Pieres es Chechu cuando ellos eran chiquitos”.

Además, Varela recordó la historia sentimental del deportista y cómo se fue cruzando con distintas figuras del espectáculo. “Cuando se separa de Chechu arranca con Paula Chaves ese noviazgo famoso que conocemos y después de muchos años y de sus separaciones empieza con Zaira y ahora vuelve con Chechu”.

Las imágenes que mostraron en el programa terminaron de alimentar las versiones de romance. Según describieron al aire, ambos se mostraron muy cercanos durante toda la noche. “Abrazados, a los besos, no se despegaron en toda la noche y esa es la primera foto que confirma el romance entre ellos”.

En paralelo, el tema también generó repercusiones en el entorno de Pieres. Hace algunos días, Zaira Nara reaccionó cuando le mencionaron el supuesto nuevo vínculo del polista con Bonelli, un gesto que volvió a poner el foco en la historia que los involucra a todos.

Cuál fue el raro comentario de Chechu Bonelli en una publicación de Facundo Pieres

Tras los rumores de romance y las versiones que indican que estarían iniciando una relación, Chechu Bonelli le dejó un sugestivo comentario a Facundo Pieres en una de sus publicaciones de Instagram.

El deportista publicó una selfie impecable desde Palm Beach, enfundado en un traje sobrio y con pose de gala. Pero más allá del look elegante, lo que terminó robándose la atención fue un detalle que destacó en su muñeca pero al que no se refería puramente.

La periodista y ex de Darío Cvitanich reaccionó sin filtro alguno al ver la imagen. "Que buen reloj”, escribió como tantos usuarios, acompañando el mensaje con emojis que para muchos dijeron mucho más de lo que aparentaban.

La conductora eligió los emojis de fuego, cara de enamorada y un gesto de sopresa, lo que alimenta aún más el rumor de algo más que una amistad entre los dos.

El comentario, lejos de ser ingenuo, encendió al instante las redes sociales y muchos usuarios interpretaron que el guiño a Facundo Pieres iba dirigido a algo más que al accesorio de lujo en su brazo.