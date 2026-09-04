Anita Espósito calentó las redes y sorprendió con un video que dejó a todos sin palabras

En ese contexto, la presencia de Anita Espósito generó particular interés. La artista, que en los últimos años también habló públicamente sobre su propio proceso de aceptación y los mandatos sociales que atravesó, se mostró relajada y disfrutando de una propuesta que tiene justamente como uno de sus ejes la libertad.

En una entrevista, Anita había contado algunos de los prejuicios que cargó durante buena parte de su vida. Reveló que durante años intentó modificar su apariencia para encajar y que llegó incluso a vestirse de negro para disimular su cuerpo.

“Lo social se te termina metiendo en la vena y uno se asume como te dicen que sos”, reflexionó.

También habló sobre los estereotipos que condicionan a las personas que sienten que no encajan en determinados modelos: “Si sos gordo no podés bailar, si sos negro no te puede ir bien”, sostuvo.

A punto de cumplir 40 años, Anita contó que uno de los grandes cambios de su vida fue aprender a correrse de esas exigencias. Entre otras cosas, decidió dejar de alisarse el pelo y comenzó a mostrarse con sus rulos naturales.

“Los dejé ser y mi pelo dijo: al fin, nena”, contó con humor. También reveló que a los 34 años tomó la decisión de modificar algunos hábitos y atravesó un proceso en el que bajó 40 kilos. Según explicó, no lo vivió como un sacrificio sino como una elección vinculada con sentirse mejor.

“Yo elegí todos los días hacer algo en pos de lo que me daba bienestar”, señaló. Por eso, su aparición en SEX también puede leerse dentro de ese proceso personal: una Anita que se muestra más segura, disfruta de su cuerpo y se permite ocupar espacios sin las restricciones que durante años sintió que debía cumplir.

El video rápidamente llamó la atención y volvió a poner a Anita Espósito en el centro de las miradas.