Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

14 × 7 = 98 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 98 + 8 × 7 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 98 + 56 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

98 + 56 = 154 |

154 - 23 = 131 |

131 + 18 = (?)

Resultado final: 149

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más frecuente aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar prioridades. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y convertir una cuenta cotidiana en un desafío breve, entretenido y útil.