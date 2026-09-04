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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

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Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

Resolver este Desafío Matemático requiere resolver primero las prioridades de la cuenta si querés llegar al número final sin errores.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (14 × 7) + 8 × 7 - (30 - 7) + 18.

Leé también Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

14 × 7 = 98 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 98 + 8 × 7 - 23 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 98 + 56 - 23 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

98 + 56 = 154 |

154 - 23 = 131 |

131 + 18 = (?)

Resultado final: 149

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más frecuente aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar prioridades. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, reforzar el cálculo mental y convertir una cuenta cotidiana en un desafío breve, entretenido y útil.

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