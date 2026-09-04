En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 7 × (6 + 11) - 4 × 4 + 40.

Leé también Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 11 = 17

La expresión queda así: 18 + 7 × 17 - 4 × 4 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 17 = 119 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 18 + 119 - 16 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 119 = 137

| 137 - 16 = 121 |

121 + 40 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión tiene su clave en la clave inicial

Resultado final: 161

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, sin perder el costado lúdico de una buena cuenta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar