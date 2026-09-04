Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

6 + 11 = 17

La expresión queda así: 18 + 7 × 17 - 4 × 4 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 17 = 119 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 18 + 119 - 16 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 119 = 137

| 137 - 16 = 121 |

121 + 40 = (?)



Resultado final: 161

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, sin perder el costado lúdico de una buena cuenta.