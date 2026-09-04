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Desesperada, Soledad Fandiño reveló la batalla que todavía enfrenta tras su diagnóstico de cáncer

A casi dos años de su diagnóstico, Soledad Fandiño contó desesperada la tremenda lucha que enfrenta en estos días. Enterate.

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Desesperada, Soledad Fandiño reveló la batalla que todavía enfrenta tras su diagnóstico de cáncer

A casi dos años de haber sido diagnosticada con cáncer de mama y de atravesar una cirugía, Soledad Fandiño decidió mostrar una parte de su vida que habitualmente queda fuera de las redes sociales. La actriz se mostró entre lágrimas y habló de una batalla personal que todavía intenta aprender a manejar.

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Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo, pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe”, escribió junto al video que compartió con sus seguidores.

En las imágenes, Fandiño habló con una sinceridad poco habitual sobre su presente emocional y reconoció que hay situaciones cotidianas que todavía pueden afectarla profundamente.

Después de recibir el diagnóstico, sus médicos le recomendaron evitar el estrés. Desde entonces, la actriz incorporó distintas herramientas para intentar encontrar momentos de calma y cuidar su bienestar.

Después del diagnóstico de cáncer de mama los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día”, contó.

Para conseguirlo, sumó a su rutina respiraciones, meditación, caminatas, ejercicio, yoga y pilates. Sin embargo, reconoció que no siempre puede controlar aquello que siente y que, en determinadas circunstancias, termina entrando en un círculo emocional difícil de cortar.

“A veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa”, explicó.

Y fue todavía más contundente al describir lo que sucede después: “La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma, son emociones negativas que se retroalimentan”.

La actriz puso en palabras una sensación que, según contó, se convirtió en una de las partes más difíciles de este proceso: Me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa”.

Su reflexión no tardó en generar repercusión porque Fandiño no habló solamente de lo que significa atravesar una enfermedad, sino también de las consecuencias emocionales que pueden permanecer mucho después de una operación.

De hecho, en los últimos días ya había compartido otra reflexión sobre esa etapa posterior al cáncer y sobre una transformación que, según reconoció, no esperaba atravesar.

Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así. No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”, había expresado.

Fandiño definió ese proceso como “una montaña rusa de emociones” y admitió que imaginaba una recuperación mucho más sencilla y lineal.

“Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, manifestó.

La actriz también remarcó que está agradecida por haber podido atravesar la operación, aunque dejó en claro que el impacto del diagnóstico no desapareció cuando terminó la intervención.

“Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después”, sostuvo.

Y agregó: “Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil. Y no fue tan así”.

En este proceso, uno de sus grandes apoyos es su hijo Milo. Días antes de compartir su reflexión, ambos habían mantenido una conversación que terminó siendo el disparador para que Fandiño decidiera hablar públicamente sobre lo que estaba atravesando.

“Hablando con él salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, contó.

Lejos de mostrarse como alguien que tiene todas las respuestas, la actriz eligió compartir sus dudas y pedirles a sus seguidores que le cuenten qué herramientas utilizan cuando atraviesan momentos similares.

“Bueno, una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Y cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, que es una lucha encima para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar”, pidió.

En pocas palabras

  • Soledad Fandiño: Reveló su difícil batalla emocional tras su diagnóstico de cáncer de mama y cirugía hace casi dos años.
  • Salud Mental: Comparte su lucha por evitar el estrés, aplicando técnicas como meditación y yoga, pero admite dificultades para manejar la culpa y las emociones negativas.
  • Proceso de Recuperación: Destaca que la recuperación es una "montaña rusa de emociones" y un proceso de "reinvención" que va más allá de la operación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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