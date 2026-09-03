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Luisana Lopilato habló de Érica Rivas y fue contundente sobre la polémica del humor de Casados con hijos

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al recordar la polémica de Érica Rivas con Casados con hijos: "la verdad es que...". Mirala.

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Luisana Lopilato habló de Érica Rivas y fue contundente sobre la polémica del humor de Casados con hijos

El regreso de Casados con hijos volvió a poner sobre la mesa una vieja discusión alrededor de la sitcom que se convirtió en un clásico de la televisión argentina. En una entrevista con Nati J en Olga, Luisana Lopilato habló de su experiencia en la ficción, recordó con enorme cariño a sus compañeros y se refirió sin titubeos a la polémica que años después protagonizó Érica Rivas por el humor de la serie.

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Luisana interpretó a Paola Argento, uno de los personajes más recordados de Casados con hijos, la sitcom que Telefe emitió originalmente entre 2005 y 2006 y que, con el paso del tiempo, se transformó en un verdadero fenómeno popular.

Años después de aquellas grabaciones, el elenco volvió a reunirse para llevar la historia al teatro. La propuesta finalmente contó con Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis, mientras que Érica Rivas, quien interpretaba a María Elena, no formó parte del regreso.

En ese contexto, Nati J quiso saber cómo vivió Luisana la vuelta de la ficción que marcó su carrera. “¿Te gustó hacer la vuelta de Casados con hijos?”, le preguntó la conductora. “Sí, me encantó y la disfruté un montón”, respondió Luisana, contundente.

La actriz también recordó cómo era el vínculo entre los protagonistas durante las grabaciones originales y explicó, en parte, por qué considera que la ficción logró convertirse en algo tan icónico. “Cuando lo estábamos haciendo y filmando, anduvo y después cada uno hizo su proyecto, no sé qué, y nos llamaron como para hacer otra vez la vuelta y lo hicimos”, recordó.

Pero, más allá del éxito, Lopilato destacó especialmente la relación que había construido el elenco durante los años de trabajo compartido. “La verdad es que nos divertíamos tanto haciéndolo, éramos una familia”, aseguró.

La actriz contó que la dinámica de trabajo era muy cercana y que incluso solían compartir momentos antes de comenzar a grabar. “Filmamos casi en vivo el programa, casi. Era como muy pegadito a cuando salía al aire”, explicó.

Y agregó: “Nosotros nos juntábamos antes, íbamos a almorzar ahí a la vuelta de Telefe e íbamos y, no sé, comíamos los seis juntos, muy compañeros”. Para Luisana, esa química traspasó la pantalla y fue determinante para que los personajes quedaran instalados en el imaginario popular.

Nati J entonces llevó la conversación hacia uno de los puntos más sensibles de la historia de la sitcom: la postura que tomó Érica Rivas años después sobre algunos de los chistes y el tipo de humor de Casados con hijos.

Rivas había manifestado en aquel momento su preocupación por el mensaje que transmitían determinadas situaciones de la obra y había planteado que hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

Frente a la consulta sobre aquella mirada, Luisana no esquivó el tema y respondió reivindicando tanto a su compañera como al espíritu humorístico de la ficción. “No, no. También la quiero mucho a Eri”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Bueno, qué sé yo, el humor ha cambiado y nosotros somos humoristas y nos reímos de algunas cosas y la gente se sigue riendo de unas cosas”.

En ese sentido, Lopilato sostuvo que el regreso de la sitcom implicaba recuperar precisamente el código de humor que había caracterizado a la producción. “No se puede ir a ver un proyecto sin tener humor. Digo, todos sabíamos lo que íbamos a hacer, lo que estamos haciendo”, afirmó.

Lejos de alimentar una interna, la actriz eligió destacar el afecto que todavía conserva por quienes fueron parte de aquella historia. “Tengo mucho cariño por Eri, mucho cariño por Flor, mucho cariño por Marce, por Guille”, aseguró.

Incluso contó que mantiene contacto con algunos de sus antiguos compañeros y reveló un detalle reciente: “Hoy a la mañana justo me escribió Marce también para decirme que fue a ver Pepita la pistolera”.

Así, Luisana Lopilato habló de Érica Rivas sin vueltas, pero lejos de confrontar, y puso el foco en el cariño que conserva por el elenco y en la particular experiencia que significó para todos formar parte de una ficción que, casi dos décadas después de su estreno, continúa siendo recordada por el público.

En pocas palabras

  • Luisana Lopilato: Recordó con cariño a sus compañeros de Casados con hijos y habló de la polémica de Érica Rivas.
  • Érica Rivas: Planteó que el humor de la sitcom ya no se puede reír en el contexto actual.
  • Respuesta de Lopilato: Considera que el humor ha cambiado pero que todos sabían lo que hacían al participar del proyecto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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