Confirmado: se "perdonan" todas las deudas con tarjeta por un año y se podrán pagar en hasta 72 cuotas

Según información oficial difundida por la administración provincial, el programa ya permitió refinanciar más de $1.230 millones en deudas con mutuales y cooperativas. La incorporación de las tarjetas de crédito busca profundizar ese mecanismo y alcanzar a más trabajadores que actualmente enfrentan obligaciones atrasadas.

Chubut amplió el Programa de Alivio Financiero

La ampliación anunciada en Chubut tiene como principal destinatario a un sector específico: los empleados de la Administración Pública Provincial.

Hasta ahora, el programa estaba enfocado en deudas mantenidas con determinadas entidades financieras y organizaciones vinculadas al sistema mutual y cooperativo. La nueva etapa incorpora las obligaciones impagas de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut.

El objetivo es generar una alternativa para quienes acumularon saldos pendientes y necesitan modificar las condiciones de pago para evitar que la deuda continúe creciendo.

La refinanciación permite transformar obligaciones existentes en un nuevo esquema de cuotas, con parámetros establecidos de antemano. Para los trabajadores alcanzados, esto puede representar una mayor previsibilidad al momento de organizar los ingresos mensuales.

El dato central es que el programa no se limita exclusivamente a las tarjetas de crédito. También continúa contemplando las obligaciones financieras contraídas con mutuales y cooperativas, por lo que la ampliación aumenta la cantidad de compromisos que pueden ser incluidos.

De acuerdo con el Gobierno provincial, la experiencia acumulada hasta el momento muestra que existe una demanda concreta por este tipo de herramientas. Los más de $1.230 millones refinanciados constituyen el resultado de una primera etapa que ahora se busca ampliar.

Refinanciar deudas en hasta 72 cuotas

Uno de los aspectos que más atención genera dentro del nuevo esquema es el plazo disponible para cancelar las obligaciones.

El programa contempla una financiación de hasta 72 cuotas, lo que permite distribuir el pago de la deuda a lo largo de un período considerablemente extenso.

A esto se suma una condición especialmente relevante para quienes tienen dificultades para afrontar pagos inmediatos: el esquema prevé un año de gracia para comenzar a pagar el capital.

La medida busca reducir la presión financiera durante los primeros meses de la refinanciación. En lugar de enfrentar de manera inmediata la totalidad de la obligación acumulada, el trabajador puede acceder a un período inicial antes de comenzar a cancelar el capital bajo el nuevo esquema.

Otro de los puntos destacados es la aplicación de una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses. La utilización de una tasa fija apunta a ofrecer mayor previsibilidad, ya que permite conocer de antemano una de las variables centrales que determinarán el costo financiero durante ese período.

En un contexto en el que las familias deben administrar cuidadosamente sus ingresos y gastos, contar con condiciones definidas puede facilitar la planificación del presupuesto mensual.

De todos modos, las personas interesadas deberán consultar las condiciones particulares del programa y verificar qué obligaciones pueden incorporarse, ya que el acceso depende de los requisitos establecidos por la normativa correspondiente.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La ampliación del Programa de Alivio Financiero tiene inicialmente un alcance definido. Los principales beneficiarios son los trabajadores de la Administración Pública Provincial de Chubut que mantengan obligaciones alcanzadas por el programa.

Pero la administración de Ignacio Torres también avanzó con una propuesta de mayor alcance. El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento, que pretende extender las herramientas de asistencia financiera a otros residentes de la provincia.

La propuesta apunta específicamente a personas que se encuentren atravesando situaciones de mora vinculadas con tarjetas de crédito o préstamos personales.

Uno de los criterios establecidos en el proyecto está relacionado con los ingresos familiares. Para poder acceder a las alternativas previstas, el grupo familiar deberá contar con ingresos que no superen diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, además de cumplir con los demás requisitos que establezca la normativa.

Esto significa que el proyecto no plantea una solución general para todas las personas endeudadas, sino que apunta a un universo determinado de hogares que cumplan con las condiciones fijadas.

El propósito declarado es atender situaciones en las que el nivel de deuda comienza a comprometer la capacidad de las familias para afrontar sus gastos habituales.

Qué propone la Ley de Alivio al Sobreendeudamiento

El proyecto presentado por el Gobierno de Chubut busca avanzar un paso más allá del programa actualmente destinado a los empleados públicos.

La iniciativa contempla la posibilidad de que determinadas personas con deudas en mora puedan acceder a créditos especiales destinados a reorganizar sus compromisos financieros.

En este caso, el proyecto establece una tasa nominal anual fija máxima del 35% y dispone plazos mínimos de 24 meses para la financiación.

La diferencia entre este esquema y el Programa de Alivio Financiero destinado a empleados públicos radica, entre otros aspectos, en el alcance de los beneficiarios y en las condiciones financieras previstas.

El proyecto deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo antes de convertirse en una herramienta vigente. Por eso, los requisitos y mecanismos definitivos dependerán del texto que eventualmente sea aprobado.

La propuesta, sin embargo, muestra cuál es la estrategia que busca impulsar el Ejecutivo provincial: utilizar mecanismos de refinanciación para evitar que determinadas situaciones de mora se conviertan en casos de sobreendeudamiento difícil de revertir.

También habrá límites para los descuentos sobre los salarios

Otro de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con la protección de los ingresos de los trabajadores del sector público provincial.

El proyecto incorpora un límite para los descuentos que pueden realizarse sobre las remuneraciones como consecuencia de préstamos y otras obligaciones financieras.

De acuerdo con la propuesta, esas deducciones no podrán superar el 25% de la remuneración bruta del empleado.

El objetivo es evitar que la acumulación de compromisos financieros termine absorbiendo una parte excesiva del salario mensual.

La iniciativa también establece una segunda protección. Una vez efectuados los descuentos correspondientes, el trabajador deberá conservar ingresos equivalentes, como mínimo, a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De esta forma, la propuesta busca establecer un piso de ingresos que no pueda ser comprometido por las obligaciones financieras alcanzadas por el régimen.

La intención oficial es que la regularización de una deuda no termine generando un problema adicional para el trabajador y su grupo familiar.

El objetivo es evitar que la deuda comprometa los ingresos familiares

La estrategia impulsada por el Gobierno provincial combina dos objetivos: facilitar la regularización de deudas y establecer mecanismos para evitar que los descuentos financieros afecten de manera desproporcionada los ingresos de los trabajadores.

En el caso de los empleados públicos que puedan ingresar al programa, la posibilidad de acceder a un período de gracia, una tasa fija durante los primeros dos años y un plazo extendido de financiación constituye una alternativa frente a obligaciones que ya se encuentran en mora.

La incorporación de las tarjetas de crédito del Banco del Chubut amplía además el universo de compromisos que pueden ser contemplados dentro del programa.

El antecedente de los más de $1.230 millones refinanciados con mutuales y cooperativas es utilizado por el Ejecutivo provincial como referencia para explicar el alcance que tuvo la herramienta hasta el momento.

Ahora, la nueva etapa incorpora una problemática frecuente dentro de las finanzas familiares: el crecimiento de los saldos impagos de las tarjetas de crédito.

Cuando una persona no logra cancelar el resumen completo, los intereses y cargos asociados pueden aumentar rápidamente el monto adeudado. Por ese motivo, los mecanismos de refinanciación buscan reemplazar esa dinámica por un esquema de cuotas previamente establecido.

Qué cambia para los trabajadores de Chubut

Para los empleados de la Administración Pública Provincial, la principal novedad es que las deudas en mora vinculadas con tarjetas de crédito del Banco del Chubut podrán ser incorporadas al esquema de alivio financiero.

La herramienta también mantiene la posibilidad de refinanciar obligaciones con mutuales y cooperativas financieras.

Entre las condiciones anunciadas se destacan:

Hasta 72 cuotas para devolver la deuda refinanciada.

para devolver la deuda refinanciada. Un año de gracia antes de comenzar a pagar el capital.

antes de comenzar a pagar el capital. Tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses.

Incorporación de deudas en mora de tarjetas de crédito del Banco del Chubut .

. Continuidad del mecanismo para obligaciones con mutuales y cooperativas financieras.

Estas condiciones buscan otorgar una alternativa a quienes actualmente no pueden afrontar sus obligaciones bajo el esquema original.

Sin embargo, el acceso no debe interpretarse como una condonación de las deudas. Se trata de una refinanciación, es decir, de un cambio en las condiciones bajo las cuales deberá ser cancelado el compromiso financiero.

Una propuesta que busca ampliar el alcance del alivio financiero

Mientras la ampliación del programa ya anunciada está orientada a los trabajadores de la administración pública, el proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento podría extender el alcance de la política a otros residentes de Chubut.

La iniciativa apunta a personas con deudas en mora por tarjetas de crédito y préstamos personales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El límite de ingresos familiares previsto —hasta diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles— funciona como uno de los criterios para determinar quiénes podrían acceder a los mecanismos planteados.

Además, la propuesta establece límites para los descuentos sobre los salarios de los trabajadores públicos, con el objetivo de impedir que la cancelación de obligaciones financieras deje a una persona sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El debate legislativo será determinante para conocer el alcance final de estas medidas.

Por el momento, el Gobierno de Chubut busca profundizar una política de refinanciación que ya permitió reestructurar un volumen importante de obligaciones y que ahora suma a las tarjetas de crédito dentro de su alcance.

La apuesta oficial es que, mediante tasas previsibles, plazos extensos y límites a los descuentos salariales, las familias puedan ordenar sus compromisos sin que la deuda termine comprometiendo una parte desproporcionada de sus ingresos.