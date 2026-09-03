Dolor y conmoción en el mundo del espectáculo: murió un reconocido actor a los 56 años

En el cine, participó en más de 30 películas. Entre sus trabajos se encuentran Smoking Room, Te doy mis ojos, Mar adentro, dirigida por Alejandro Amenábar, y Alatriste.

Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera llegó precisamente por su trabajo en Smoking Room, producción por la que recibió junto al elenco masculino la Biznaga de Plata del Festival de Málaga.

Pero su rostro también quedó asociado a algunas de las ficciones más recordadas de la televisión española. Uno de sus personajes más destacados fue Juan Elías, protagonista de Sé quién eres, serie en la que interpretó a un abogado que aparece desorientado y sin memoria mientras se desarrolla una investigación por la desaparición de su sobrina.

A lo largo de los años, además, formó parte de producciones como Isabel, Gran Reserva, El tiempo entre costuras, Jaguar, La novia gitana y Clanes.

El teatro también fue una parte fundamental de su carrera. Garrido trabajó con textos de grandes autores de la literatura universal, entre ellos Chéjov y Shakespeare, y mantuvo su vínculo con los escenarios incluso después de consolidarse en cine y televisión.

La noticia de su muerte adquiere todavía mayor impacto porque había proyectos de su carrera que quedaron pendientes de estreno. Entre ellos se encuentra Sira, continuación de El tiempo entre costuras.

Uno de sus últimos trabajos cinematográficos fue El anfitrión, película en la que compartió elenco con Willem Dafoe y Emma Suárez.