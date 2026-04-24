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Arroz con leche casero: cómo hacerlo con pocos ingredientes y súper cremoso

La receta de este postre tradicional, con el paso a paso para lograr un sabor hogareño y exquisito.

Arroz con leche casero recién preparado

Arroz con leche casero recién preparado, con canela espolvoreada y una textura cremosa lograda con pocos ingredientes.

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales y sencillos de elaborar en el hogar. Con pocos ingredientes y algunos cuidados durante la preparación, es posible lograr una versión cremosa y bien aromatizada, ideal para disfrutar en cualquier momento.

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Para su preparación se necesitan 100 gramos de arroz, preferentemente doble Carolina o apto para risotto, 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, una rama de canela, canela en polvo para el final y cáscara de limón, que aportará un aroma distintivo durante la cocción.

Paso a paso, cómo preparar el arroz con leche

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Para comenzar, colocar el arroz junto con el litro de leche en una olla. Esta cantidad de líquido es fundamental para lograr una textura cremosa durante toda la cocción.

Luego, lavar bien el limón y cortar algunos trozos de su cáscara. Incorporarlos a la preparación junto con una rama de canela, que aportará aroma desde el inicio.

Antes de llevar la mezcla al fuego, dejarla reposar entre 30 y 60 minutos. Este paso permite que el arroz absorba los sabores y mejora notablemente el resultado final.

Una vez transcurrido ese tiempo, llevar la olla a fuego medio con tapa hasta que esté cerca de hervir. En ese momento, destapar y comenzar a revolver con frecuencia para evitar que el arroz se pegue.

arroz-con-leche-cremoso

Cuando el arroz esté al dente, agregar el azúcar. Continuar revolviendo mientras el líquido se reduce y la preparación comienza a espesarse.

Al comprobar que el arroz está completamente cocido, retirar del fuego. Quitar la rama de canela y las cáscaras de limón, y revolver de manera más intensa durante unos minutos para potenciar la cremosidad.

Finalmente, llevar a la heladera entre 20 y 30 minutos. Al momento de servir, espolvorear con canela en polvo para darle el toque final.

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