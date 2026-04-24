Arroz con leche casero: cómo hacerlo con pocos ingredientes y súper cremoso

Antes de llevar la mezcla al fuego, dejarla reposar entre 30 y 60 minutos. Este paso permite que el arroz absorba los sabores y mejora notablemente el resultado final.

Una vez transcurrido ese tiempo, llevar la olla a fuego medio con tapa hasta que esté cerca de hervir. En ese momento, destapar y comenzar a revolver con frecuencia para evitar que el arroz se pegue.

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Cuando el arroz esté al dente, agregar el azúcar. Continuar revolviendo mientras el líquido se reduce y la preparación comienza a espesarse.

Al comprobar que el arroz está completamente cocido, retirar del fuego. Quitar la rama de canela y las cáscaras de limón, y revolver de manera más intensa durante unos minutos para potenciar la cremosidad.

Finalmente, llevar a la heladera entre 20 y 30 minutos. Al momento de servir, espolvorear con canela en polvo para darle el toque final.