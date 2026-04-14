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ANSES abril 2026: AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, cuánto se cobra

ANSES activó los pagos de abril con aumento y un combo de beneficios para muchas familias. Cuánto se cobra dependiendo de la cantidad de hijos.

ANSES abril 2026: AUH

ANSES abril 2026: AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, cuánto se cobra

La combinación entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de ANSES se consolida como una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares en Argentina.

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Con la actualización por movilidad, ANSES aplicó un incremento del 2,9% en abril, lo que elevó los montos de las asignaciones familiares.

En este escenario, los valores quedan de la siguiente manera:

  • AUH: $136.666 por hijo
  • AUH por discapacidad: $445.003

En paralelo, quienes cobran a través del sistema SUAF también reciben una mejora:

  • Asignación por hijo (primer rango): $68.341
  • Asignación por hijo con discapacidad: $222.511

Estos nuevos montos impactan directamente en los ingresos mensuales y se complementan con otros beneficios que siguen vigentes.

El combo de ANSES que eleva los ingresos en abril

Más allá del aumento, el dato que marca la diferencia en abril es la posibilidad de combinar varias ayudas en un mismo mes.

Entre las más importantes aparecen:

  • Tarjeta Alimentar
  • Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Ambos programas están orientados a garantizar el acceso a alimentos y son compatibles entre sí, lo que permite potenciar el ingreso total.

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Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Asignaciones de ANSES en abril: confirman las fechas de cobro oficiales

Complemento Leche: nuevo monto y quiénes lo cobran

Uno de los beneficios que volvió a actualizarse es el Complemento Leche, que en abril alcanza los $51.547.

Este refuerzo está dirigido a:

  • Familias que cobran AUH con hijos de hasta 3 años
  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo

Su objetivo es claro: asegurar la nutrición en una etapa clave del desarrollo infantil, convirtiéndose en un ingreso fundamental para miles de hogares.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en abril

Por su parte, la Tarjeta Alimentar no tuvo modificaciones este mes, pero sigue siendo uno de los pilares del esquema de asistencia.

Los montos actuales son:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Al ser compatible con la AUH y el Complemento Leche, este beneficio permite acumular ingresos y mejorar el poder de compra en alimentos.

Cuánto se puede cobrar en total en abril

La clave del mes está en la combinación de beneficios.

Por ejemplo, una familia con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede cobrar:

  • AUH por ambos hijos
  • Tarjeta Alimentar
  • Complemento Leche

Con este esquema, los ingresos pueden superar los $200.000 mensuales, dependiendo de la situación particular de cada hogar.

Este “combo” se convierte así en una herramienta central para sostener el consumo básico.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

ANSES ya confirmó el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI.

Las fechas son:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1: 13 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 17 de abril
  • DNI terminados en 6: 20 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

De esta manera, el organismo previsional avanza con un esquema escalonado que busca garantizar una distribución ordenada de los pagos.

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