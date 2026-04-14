La combinación entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de ANSES se consolida como una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares en Argentina.
ANSES activó los pagos de abril con aumento y un combo de beneficios para muchas familias. Cuánto se cobra dependiendo de la cantidad de hijos.
ANSES abril 2026: AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, cuánto se cobra
La combinación entre la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de ANSES se consolida como una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares en Argentina.
Con la actualización por movilidad, ANSES aplicó un incremento del 2,9% en abril, lo que elevó los montos de las asignaciones familiares.
En este escenario, los valores quedan de la siguiente manera:
En paralelo, quienes cobran a través del sistema SUAF también reciben una mejora:
Estos nuevos montos impactan directamente en los ingresos mensuales y se complementan con otros beneficios que siguen vigentes.
Más allá del aumento, el dato que marca la diferencia en abril es la posibilidad de combinar varias ayudas en un mismo mes.
Entre las más importantes aparecen:
Ambos programas están orientados a garantizar el acceso a alimentos y son compatibles entre sí, lo que permite potenciar el ingreso total.
Uno de los beneficios que volvió a actualizarse es el Complemento Leche, que en abril alcanza los $51.547.
Este refuerzo está dirigido a:
Su objetivo es claro: asegurar la nutrición en una etapa clave del desarrollo infantil, convirtiéndose en un ingreso fundamental para miles de hogares.
Por su parte, la Tarjeta Alimentar no tuvo modificaciones este mes, pero sigue siendo uno de los pilares del esquema de asistencia.
Los montos actuales son:
Al ser compatible con la AUH y el Complemento Leche, este beneficio permite acumular ingresos y mejorar el poder de compra en alimentos.
La clave del mes está en la combinación de beneficios.
Por ejemplo, una familia con dos hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede cobrar:
Con este esquema, los ingresos pueden superar los $200.000 mensuales, dependiendo de la situación particular de cada hogar.
Este “combo” se convierte así en una herramienta central para sostener el consumo básico.
ANSES ya confirmó el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI.
Las fechas son:
De esta manera, el organismo previsional avanza con un esquema escalonado que busca garantizar una distribución ordenada de los pagos.