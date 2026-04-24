Truco viral: por qué recomiendan poner una moneda en el router del wifi y para qué sirve

Por qué surgió la idea de poner una moneda en el router del wifi

El origen de este truco no es del todo claro, pero surgió dentro del universo de hacks tecnológicos caseros. Muchos usuarios comenzaron a compartir experiencias personales en las que afirmaron notar mejoras tras colocar una moneda encima del router.

La lógica detrás de esta práctica se apoyó en varias creencias:

Por un lado, algunos sostuvieron que el metal de la moneda podría actuar como una especie de antena adicional. Según esta teoría, ayudaría a redistribuir mejor las ondas de señal wifi dentro del hogar.

Otros usuarios afirmaron que la moneda funcionaría como un “disipador de energía”, reduciendo fluctuaciones en la señal. Esta explicación intentó apoyarse en conceptos básicos de conductividad, aunque sin respaldo técnico real.

También apareció una hipótesis mucho más simple: el peso de la moneda ayudaría a estabilizar el router. En hogares donde el dispositivo es liviano y los cables lo mueven, esto podría evitar pequeñas desconexiones físicas.

A pesar de estas ideas, ninguna de ellas fue comprobada en condiciones controladas.

Qué pasa realmente cuando colocás una moneda sobre el router

Cuando se analiza el funcionamiento del wifi, la explicación técnica deja poco margen a dudas. Las señales inalámbricas operan en frecuencias como 2,4 GHz y 5 GHz, lo que implica longitudes de onda muy específicas. En ese contexto, una moneda resulta insignificante.

Los especialistas explicaron que el tamaño del objeto es demasiado pequeño para generar un impacto real en la propagación de la señal. Es decir, no tiene la capacidad física de modificar el comportamiento de las ondas.

Esto significa que cualquier mejora percibida por los usuarios probablemente se deba a otros factores, como cambios en la posición del router o variaciones momentáneas en la red.

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El mito del metal como amplificador de señal

Una de las ideas más difundidas es que el metal mejora la señal. Sin embargo, este concepto está mal interpretado.

Si bien es cierto que algunos materiales metálicos pueden reflejar o interferir ondas electromagnéticas, esto no implica que las mejoren. De hecho, en muchos casos ocurre lo contrario.

Los expertos aclararon que colocar objetos metálicos cerca del router puede generar interferencias o bloquear parcialmente la señal. Esto sucede especialmente cuando se trata de superficies grandes, como electrodomésticos o muebles.

En ese sentido, una moneda no alcanza a generar un efecto significativo. Pero si se acumulan varios objetos metálicos, el resultado podría ser negativo.

Dónde no conviene poner el router en casa

En la cocina: los electrodomésticos, especialmente el microondas, pueden interferir con la señal. Además, existe riesgo de accidentes por calor o humedad.

Cerca de ventanas: las redes externas pueden generar interferencias. Además, parte de la señal se pierde hacia el exterior.

Junto a objetos metálicos grandes: heladeras, estanterías metálicas o estructuras pueden bloquear la propagación de la señal.

En rincones o espacios cerrados: encerrar el router en muebles o detrás de objetos reduce considerablemente su alcance.

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Qué sí funciona para mejorar la señal wifi