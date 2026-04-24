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¿Dybala se viste de azul y oro? La reveladora frase de Oriana Sabatini que sacude al mundo Boca

En medio de la expectativa por el vencimiento de su contrato en Italia, la esposa de la "Joya" habló sobre la posibilidad de que el delantero se mude a la Argentina. El guiño de la actriz y la postura oficial del Consejo de Fútbol de Boca.

¿Dybala se viste de azul y oro? La reveladora frase de Oriana Sabatini que sacude al mundo Boca

El mercado de pases del fútbol argentino comienza a calentarse antes de tiempo, y el nombre de Paulo Dybala se ha convertido en el gran anhelo de los hinchas de Boca Juniors. Con el Mundial en el horizonte y la Copa Libertadores como gran objetivo, los rumores sobre la llegada de la "Joya" al club de la Ribera sumaron un capítulo fundamental: la palabra de su esposa, Oriana Sabatini.

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La actriz y cantante se refirió a la situación profesional de su marido en una entrevista con el programa radial 990 SPORT. Lejos de cerrar las puertas, Sabatini dejó una frase que alimentó la ilusión de los fanáticos xeneizes: “No hay nada confirmado sobre Boca, cuando abra el mercado de pases veremos qué pasa. Ojalá que se pueda definir en junio, así me mentalizo”.

Qué dijo Oriana Sabatini sobre Paulo Dybala y su posible llegada a Boca

Aunque la artista reconoció su vínculo afectivo con el eterno rival, priorizó el bienestar del futbolista por sobre los colores familiares. “Yo soy de River y mi papá también, pero yo quiero que mi marido haga lo que lo haga feliz", remarcó Oriana, dejando en claro que el factor familiar podría ser determinante para un eventual regreso al país.

Además, Sabatini subrayó la profesionalidad que requiere la decisión, entendiendo que el destino de la pareja depende de las ofertas laborales: “Es trabajo, uno no puede decidir sobre el lugar en donde trabaja. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo”, concluyó.

¿Boca inició gestiones para contratar a Paulo Dybala?

A pesar del entusiasmo de la gente, desde la dirigencia de Boca Juniors prefieren mantener la cautela. Tras el último Superclásico, Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, se refirió a la chance de sumar a la figura de la Roma.

“Nadie va a discutir su jerarquía, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él”, aseguró el Director Deportivo en diálogo con TyC Sports. Delgado fue tajante al desmentir contactos actuales, aunque no ocultó que el interés por un jugador de ese calibre siempre es real: “Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación con él".

Cuándo podría definirse el futuro de Dybala

La fecha clave es junio. Con el mercado de pases europeo y argentino en movimiento, y el deseo de la familia Sabatini-Dybala de tener definiciones pronto, las próximas semanas serán fundamentales. Boca reconoció internamente que le interesa contar con el delantero para competir en la Copa Libertadores después del Mundial, pero la viabilidad de la operación dependerá tanto de la ingeniería económica del club como de la voluntad del jugador de finalizar su etapa en el fútbol europeo para vestir la azul y oro.

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