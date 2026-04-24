¿Dybala se viste de azul y oro? La reveladora frase de Oriana Sabatini que sacude al mundo Boca

Además, Sabatini subrayó la profesionalidad que requiere la decisión, entendiendo que el destino de la pareja depende de las ofertas laborales: “Es trabajo, uno no puede decidir sobre el lugar en donde trabaja. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo”, concluyó.

¿Boca inició gestiones para contratar a Paulo Dybala?

A pesar del entusiasmo de la gente, desde la dirigencia de Boca Juniors prefieren mantener la cautela. Tras el último Superclásico, Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, se refirió a la chance de sumar a la figura de la Roma.

“Nadie va a discutir su jerarquía, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él”, aseguró el Director Deportivo en diálogo con TyC Sports. Delgado fue tajante al desmentir contactos actuales, aunque no ocultó que el interés por un jugador de ese calibre siempre es real: “Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación con él".

Cuándo podría definirse el futuro de Dybala

La fecha clave es junio. Con el mercado de pases europeo y argentino en movimiento, y el deseo de la familia Sabatini-Dybala de tener definiciones pronto, las próximas semanas serán fundamentales. Boca reconoció internamente que le interesa contar con el delantero para competir en la Copa Libertadores después del Mundial, pero la viabilidad de la operación dependerá tanto de la ingeniería económica del club como de la voluntad del jugador de finalizar su etapa en el fútbol europeo para vestir la azul y oro.