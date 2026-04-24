"Me vi hecha un esqueleto, me dio miedo": la fuerte confesión de Emilia Attias por los trastornos alimenticios

“Yo me miraba al espejo y me gustaba quién era, no tenía un conflicto con eso pero a veces en el medio, en la adolescencia sobre todo, veía mucho este maltrato a la apariencia física pero con una manera que no es necesario de que sea así tan despectiva y demás”, explicó en detalle.

Emilia Attias recordó cómo reaccionó ante esa situación: "Lo primero que me salió fue un enojo y una necesidad de ajusticiar: no me voy a comer yo el garrrón de pensar que tengo el problema. Porque aunque yo no de para la producción, según tu criterio, vos lo que estás haciendo está mal".

"Igual me afectó, no ese comentario sino que tenía que responder a eso que el medio estaba pidiendo. Tenía un cuerpo divino, más hinchadito capaz por las hormonas, no sé, pero no era una persona gorda. Me trataban como una persona gorda porque no eran los canonnes de una modelo tipo porque era más grandota", reconoció.

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El problema que enfrentó Emilia Attias con la alimentación en su adolescencia y cómo pudo salir adelante

Emilia Attias explicó que en un momento de su adolescencia bajó mucho de peso y que la nutricionista le dio un duro diagnóstico que la alertó y le hizo dar un giro a su vida de inmediato con respecto a ese tema.

"Yo me miraba al espejo y me gustaba como era y no tenía ningún problema social pero me hicieron creer en mi cabeza de 14 años que la tarea es bajar de peso", recordó la actriz de 39 años.

"Y tuve problemas: bajé no esos 5 sino 7 kilos y estaba súper flaca y no estaba saludable, no me gustaba estar así pero sentía que el medio me exigía eso y fue muy feo porque mi familia se asustó. La nutricionista me miró y me dijo tenés anorexia. Cuando me pesa, frente al espejo me vi hecha un esqueleto y me dio miedo como me vi con todos los huesos sobresalidos", se sinceró.

"Mi cabeza hizo así y a los 20 días había aumentado 3 kilos y de ahí nunca más me permití lastimarme de esa manera y que una exigencia del medio que en realidad era equivocada me volviera a poner a mi en una situación peligrosa y de tanto maltrato a mi cuerpo", concluyó Emilia Attias su fuerte relato.