A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

Mariano Martínez se muestra como nunca con su nueva novia tras el estreno de la obra con Nicolás Cabré

Mariano Martínez salió de Ni Media Palabra en Paseo La Plaza junto a Meli, su nueva novia, mientras Nicolás Cabré estuvo acompañado por Rocío Pardo.

24 abr 2026, 12:51
mariano martinez y su novia
mariano martinez y su novia

A la salida de la función de Ni Media Palabra en el Paseo La Plaza, los flashes se concentraron en los protagonistas. Mariano Martínez apareció acompañado de su novia, mientras que Nicolás Cabré estuvo junto a Rocío Pardo, su pareja y codirectora de la obra. El espectáculo, que tuvo una exitosa temporada en Carlos Paz, desembarcó el último miércoles en la emblemática calle Corrientes.

Martínez ya había sido fotografiado junto a Meli, una joven cordobesa que rápidamente captó la atención de la prensa. La pareja se mostró muy cercana en el boliche Zebra de Villa Carlos Paz y terminó de oficializar su relación al asistir juntos al estreno de la comedia.

Leé también

Nicolás Cabré y Mariano Martínez suspendieron inesperadamente su obra teatral en Carlos Paz: los motivos

Nicolás Cabre y Mariano Martínez suspendieron inesperadamente su obra teatral en Carlos Paz: los motivos

La presencia de la pareja en la función porteña confirmó que el vínculo se afianza con el tiempo. Los gestos de cariño y la complicidad entre ambos fueron evidentes, dejando en claro que la relación atraviesa un momento pleno.

nicolas cabre y rocio pardo

martinez y su nueva novia

R.S FOTOS.

De qué trata Ni Media Palabra

Este lunes tuvo lugar la presentación oficial de prensa de la obra Ni Media Palabra. En el encuentro, realizado en “Galo Coffee” de Palermo Hollywood, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez compartieron detalles con los periodistas y anticiparon lo que será su regreso conjunto a las tablas.

La trama propone un desafío singular: tres hombres, un juego y una visita inesperada que desata una serie de situaciones tan incómodas como desopilantes. Lo que comienza como una velada común se transforma en un torbellino de enredos donde nada termina como se había planeado.

Se trata de una comedia pensada para todo público, con el sello del humor clásico y la garantía de carcajadas. El espectáculo marca un hito: Cabré y Martínez vuelven a compartir escenario después de 23 años, acompañados por la impronta humorística de Bicho Gómez.

La pieza, multipremiada y reconocida como mejor comedia y con Nicolás Cabré distinguido como mejor actor, llega a Buenos Aires bajo la dirección conjunta de Cabré y Rocío Pardo. La producción general está a cargo de Pardo Producciones, sinónimo de calidad y excelencia artística.

El estreno será el miércoles 22 de abril a las 20.00 horas en la Sala Picasso del Paseo La Plaza, ubicada en Avenida Corrientes 1660.

Ni Media Palabra, escrita por Fernando Schmidt, tendrá funciones los miércoles a las 20.00, jueves y viernes a las 22.00, sábados a las 21.30 y domingos a las 21.00.

Nico Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mariano Martínez Nicolás Cabré

Lo más visto