Mariano Martínez se muestra como nunca con su nueva novia tras el estreno de la obra con Nicolás Cabré

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martinez y su nueva novia

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De qué trata Ni Media Palabra

Este lunes tuvo lugar la presentación oficial de prensa de la obra Ni Media Palabra. En el encuentro, realizado en “Galo Coffee” de Palermo Hollywood, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez compartieron detalles con los periodistas y anticiparon lo que será su regreso conjunto a las tablas.

La trama propone un desafío singular: tres hombres, un juego y una visita inesperada que desata una serie de situaciones tan incómodas como desopilantes. Lo que comienza como una velada común se transforma en un torbellino de enredos donde nada termina como se había planeado.

Se trata de una comedia pensada para todo público, con el sello del humor clásico y la garantía de carcajadas. El espectáculo marca un hito: Cabré y Martínez vuelven a compartir escenario después de 23 años, acompañados por la impronta humorística de Bicho Gómez.

La pieza, multipremiada y reconocida como mejor comedia y con Nicolás Cabré distinguido como mejor actor, llega a Buenos Aires bajo la dirección conjunta de Cabré y Rocío Pardo. La producción general está a cargo de Pardo Producciones, sinónimo de calidad y excelencia artística.

El estreno será el miércoles 22 de abril a las 20.00 horas en la Sala Picasso del Paseo La Plaza, ubicada en Avenida Corrientes 1660.

Ni Media Palabra, escrita por Fernando Schmidt, tendrá funciones los miércoles a las 20.00, jueves y viernes a las 22.00, sábados a las 21.30 y domingos a las 21.00.