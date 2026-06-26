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Así fue la relación de Gloria Carrá con Nacho Levy: del tierno comienzo al final caótico

Así fue la historia de amor de Gloria Carrá con Nacho Levy: empezó por redes y terminó de la peor manera. Enterate.

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Así fue la relación de Gloria Carrá con Nacho Levy: del tierno comienzo al final caótico

Las graves denuncias públicas realizadas por la sexóloga Cecilia Ce contra el periodista Nacho Levy provocaron un fuerte impacto y rápidamente encontraron eco en el mundo del espectáculo. Pero, en medio de la conmoción, hubo una reacción que llamó especialmente la atención: la de Gloria Carrá, expareja de Levy durante casi tres años.

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Sin mencionar de manera directa al periodista ni revelar detalles de su propia historia, la actriz publicó un contundente comunicado en sus redes sociales que muchos interpretaron como una clara señal de respaldo hacia Cecilia Ce.

El mensaje no tardó en viralizarse. "Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas", escribió Carrá.

Además, confirmó que desde el primer momento se comunicó de manera privada con la sexóloga para brindarle su apoyo, un gesto que terminó reavivando el interés por la relación que mantuvo con Levy y por las razones que, años atrás, llevaron al final del vínculo.

La relación entre Gloria Carrá y Nacho Levy comenzó en 2020, cuando el país atravesaba el aislamiento por la pandemia.

Todo surgió de una manera inesperada. El periodista utilizó en una publicación una canción interpretada por la actriz y ese simple intercambio en redes sociales dio paso a largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada.

Con el correr de las semanas, la conexión virtual se transformó en una historia de amor.

“Nos conocimos por Instagram porque me arrobaron en una historia (de La Garganta Poderosa) con mi música y yo lo repliqué. Me fijé quién era y fue Nacho. Le puse ‘gracias por usar mi música’ y que cuenten conmigo para lo que quieran. Empezamos así y terminamos a las seis de la mañana”, contó la mamá de Ángela Torres.

En aquel entonces, Gloria hablaba de un verdadero "flechazo" y destacaba la profunda admiración que sentía por el trabajo social que Levy realizaba al frente de La Garganta Poderosa.

“Nosotros, al comienzo de la relación, un poco más jóvenes, conociéndonos. Pensamos que todo iba a ser ideal, pero eso no existe”, escribió Gloria Carrá en un posteo de Instagram, donde hizo referencia a los inicios de su historia de amor.

“Entonces soplaron vientos fuertes y se avecinaron tormentas, algunas más devastadoras que otras, pero tan necesarias. Le pusimos el cuerpo y volvimos una y otra vez a escucharnos, a sentirnos y el respeto y el amor fue haciéndose más grande”, se sinceró.

Aunque durante mucho tiempo eligieron mantener la relación lejos de la exposición mediática, con el paso de los meses comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos y compartieron imágenes de su vida en pareja.

Te admiro más, te amo más y te elijo en este día y cada día. Enamorada de vos”, fue uno de los mensajes públicos que le escribió la actriz.

Después de casi tres años de relación, en noviembre de 2023 fue la propia Gloria Carrá quien sorprendió al anunciar que la pareja había llegado a su fin.

Lo hizo sin conflictos públicos ni acusaciones. "Con Nacho no estamos más juntos, estoy sola ahora. La vida misma. Hubo una conjunción de pareja, pero se terminó", explicó en ese momento durante una entrevista.

La actriz nunca profundizó sobre los motivos de la ruptura y siempre eligió preservar la intimidad de ambos. Sin embargo, el escenario cambió por completo tras las recientes denuncias de Cecilia Ce.

En medio del fuerte revuelo mediático, el comunicado difundido por Gloria Carrá adquirió una dimensión completamente distinta.

Aunque evitó hacer referencias concretas a su experiencia personal con Levy y no formuló ninguna acusación contra él, sus palabras fueron interpretadas como un claro acompañamiento a Cecilia Ce y, en un sentido más amplio, a todas las mujeres que aseguran haber atravesado situaciones de violencia.

La publicación despertó una enorme repercusión y volvió a poner bajo la lupa una historia de amor que había terminado de manera silenciosa.

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