Budín de yogur griego: la receta simple para que salga suave, húmedo y esponjoso

1 frasco de aceite (como medida del yogur)

2 frascos de azúcar

3 frascos de harina leudante

Alternativa: harina 0000 + 1 cucharadita de polvo para hornear por frasco

Mermelada de arándanos

Manteca y harina para el molde

Budín de yogur griego: la receta fácil, paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube Paulina Cocina.

Inicio: en un bowl se colocan los huevos, el yogur, el azúcar y el aceite. Se bate hasta integrar.

Siguiente paso: se incorpora la harina de a poco, mezclando hasta lograr una masa homogénea.

Molde: se enmanteca y enharina un molde para budín.

Marmolado: se vuelca la mezcla y se agrega la mermelada de arándanos por encima. Se realizan movimientos suaves con un palillo o cuchillo para formar el efecto veteado.

Cocción: se hornea a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Final: se deja entibiar antes de desmoldar. El resultado es un postre alto, esponjoso y con un delicado toque de mermelada de arándanos.