Budín de yogur griego: la receta simple para que salga suave, húmedo y esponjoso

Con una miga húmeda, una textura suave y una preparación simple, este budín de yogur griego se destaca por su facilidad y exquisitez.
Con una preparación simple y pocos ingredientes, este budín de yogur griego permite obtener un resultado suave, húmedo y esponjoso, ideal para acompañar el desayuno o la merienda.
Con una miga húmeda, una textura suave y una preparación simple, este budín de yogur griego se destaca por su facilidad y exquisitez.
Con una miga húmeda, una textura suave y una preparación simple, este budín de yogur griego se destaca por su facilidad y exquisitez.
El uso del envase como medida permite evitar la balanza y mantener las proporciones exactas sin complicaciones. El resultado es un postre alto, esponjoso y con un delicado toque de mermelada de arándanos.
1 frasco de yogur griego
3 huevos
1 frasco de aceite (como medida del yogur)
2 frascos de azúcar
3 frascos de harina leudante
Alternativa: harina 0000 + 1 cucharadita de polvo para hornear por frasco
Mermelada de arándanos
Manteca y harina para el molde
La receta corresponde al canal de YouTube Paulina Cocina.
Inicio: en un bowl se colocan los huevos, el yogur, el azúcar y el aceite. Se bate hasta integrar.
Siguiente paso: se incorpora la harina de a poco, mezclando hasta lograr una masa homogénea.
Molde: se enmanteca y enharina un molde para budín.
Marmolado: se vuelca la mezcla y se agrega la mermelada de arándanos por encima. Se realizan movimientos suaves con un palillo o cuchillo para formar el efecto veteado.
Cocción: se hornea a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
Final: se deja entibiar antes de desmoldar. El resultado es un postre alto, esponjoso y con un delicado toque de mermelada de arándanos.