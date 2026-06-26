En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Cocina
Recetas
Cocina

Budín de yogur griego: la receta simple para que salga suave, húmedo y esponjoso

Con una preparación simple y pocos ingredientes, este budín de yogur griego permite obtener un resultado suave, húmedo y esponjoso, ideal para acompañar el desayuno o la merienda.

Banner Seguinos en google DESK
Con una miga húmeda

Con una miga húmeda, una textura suave y una preparación simple, este budín de yogur griego se destaca por su facilidad y exquisitez.

Con una miga húmeda, una textura suave y una preparación simple, este budín de yogur griego se destaca por su facilidad y exquisitez.

Leé también Budín de mandarina: cómo hacerlo con 5 ingredientes y que quede exquisito en pocos minutos
El budín de mandarina es una de esas recetas simples y rendidoras que se pueden hacer en pocos minutos.

El uso del envase como medida permite evitar la balanza y mantener las proporciones exactas sin complicaciones. El resultado es un postre alto, esponjoso y con un delicado toque de mermelada de arándanos.

Ingredientes para el budín de yogur griego

1 frasco de yogur griego

3 huevos

1 frasco de aceite (como medida del yogur)

2 frascos de azúcar

3 frascos de harina leudante

Alternativa: harina 0000 + 1 cucharadita de polvo para hornear por frasco

Mermelada de arándanos

Manteca y harina para el molde

Budín de yogur griego: la receta fácil, paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube Paulina Cocina.

Inicio: en un bowl se colocan los huevos, el yogur, el azúcar y el aceite. Se bate hasta integrar.

Siguiente paso: se incorpora la harina de a poco, mezclando hasta lograr una masa homogénea.

Molde: se enmanteca y enharina un molde para budín.

Marmolado: se vuelca la mezcla y se agrega la mermelada de arándanos por encima. Se realizan movimientos suaves con un palillo o cuchillo para formar el efecto veteado.

Cocción: se hornea a 180 °C durante 40 a 50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Final: se deja entibiar antes de desmoldar. El resultado es un postre alto, esponjoso y con un delicado toque de mermelada de arándanos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cocina Recetas Paulina Cocina Hacks
Notas relacionadas
Budín marmolado: la receta fácil y económica para preparar en casa
Torta Colonia Suiza: la deliciosa receta con café, chocolate y nueces
Bombones caseros sin azúcar y sin horno: la receta fácil que se prepara con pocos ingredientes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar