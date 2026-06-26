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Drama en Venezuela: cuáles son las diferencias entre terremoto, temblor y sismo

Mientras Venezuela está atravesando una de sus peores tragedias, las diferencias entre terremoto, sismo y temblor generan dudas. Qué significa cada término y cuándo se utiliza.

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Drama en Venezuela: cuáles son las diferencias entre terremoto

Drama en Venezuela: cuáles son las diferencias entre terremoto, temblor y sismo. (Foto: Gentileza Reuters)

Las diferencias entre terremoto, sismo y temblor volvieron a despertar el interés de miles de personas luego de los fuertes movimientos registrados recientemente en Venezuela. Aunque en la conversación cotidiana suelen utilizarse como sinónimos, lo cierto es que cada uno de estos términos tiene un uso particular que depende más del contexto y de la intensidad del fenómeno que de una diferencia científica.

Leé también Venezuela eleva la cifra de víctimas por los terremotos: al menos 589 muertos y 2.980 heridos
Cientos de edificios terminaron destrozados en Venezuela. (Video: redes sociales).

Los dos eventos sísmicos registrados, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, generaron preocupación dentro y fuera del país. A partir de ese episodio, una de las preguntas más repetidas fue si existe una diferencia real entre hablar de un sismo, un temblor o un terremoto.

La respuesta es que los tres conceptos describen exactamente el mismo fenómeno natural: un movimiento brusco de la corteza terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en el interior del planeta. Sin embargo, el uso cotidiano terminó asignándoles distintos significados según la fuerza del movimiento y las consecuencias que produce.

Cuáles son las diferencias entre terremoto, temblor y sismo

La palabra sismo es el término más preciso desde el punto de vista científico. Se utiliza para describir cualquier movimiento de la corteza terrestre, independientemente de su magnitud o de los daños que pueda ocasionar.

Por esa razón, un movimiento casi imperceptible de magnitud 2 y otro extremadamente potente de magnitud superior a 8 son, técnicamente, sismos.

Los organismos especializados en monitoreo geológico suelen utilizar esta palabra en sus informes porque evita interpretaciones subjetivas.

En el lenguaje cotidiano, la palabra temblor suele asociarse con movimientos de intensidad leve o moderada. Generalmente son episodios que pueden sentirse claramente por la población, provocar vibraciones en edificios o mover objetos dentro de las viviendas, pero sin generar daños importantes.

En algunos casos pueden producir pequeñas grietas o caídas de elementos menores, aunque normalmente no representan un riesgo significativo para las construcciones.

Por eso muchas personas identifican como temblor aquellos movimientos que causan susto, pero no dejan consecuencias materiales importantes.

La palabra terremoto suele reservarse para los movimientos de mayor intensidad. Se utiliza cuando el fenómeno provoca daños materiales considerables, derrumbes, cortes de servicios, afectación de infraestructura o víctimas.

No existe un valor de magnitud universal que determine exactamente cuándo un sismo pasa a convertirse en terremoto.

Un movimiento de magnitud 6 puede causar enormes daños si ocurre cerca de una ciudad densamente poblada, mientras que otro de magnitud superior puede pasar casi desapercibido si sucede mar adentro o en una región deshabitada.

Por ese motivo, el término terremoto suele estar más relacionado con las consecuencias del evento que con un número específico registrado por los instrumentos.

La magnitud no es el único factor importante

Muchas personas creen que la magnitud determina completamente el impacto de un movimiento sísmico. Sin embargo, existen otros factores que resultan igual o incluso más importantes.

Entre ellos se encuentran:

  • La profundidad del movimiento.
  • La distancia respecto del epicentro.
  • Las características del suelo.
  • La calidad de las construcciones.
  • La preparación de la población.

La combinación de todos estos elementos explica por qué un mismo sismo puede sentirse con enorme intensidad en una ciudad y apenas percibirse en otra ubicada a pocos kilómetros.

El caso reciente de Venezuela y sus terremotos

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia reciente tras los dos poderosos terremotos que sacudieron al país durante la tarde del miércoles y que dejaron, al menos de manera preliminar, 589 muertos y 2.980 heridos. Las nuevas cifras fueron revelados por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los movimientos sísmicos, registrados con menos de un minuto de diferencia, tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, aunque los efectos se sintieron con fuerza en la capital y en gran parte del territorio venezolano.

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