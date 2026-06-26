En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Venezuela
Terremoto
Terremoto en Venezuela

Dos videos milagrosos que emocionan: el increíble rescate de un bebé y un nene en Venezuela

Es imposible calcular el número final de las víctimas fatales en el peor sismo en Venezuela en 100 años. Sin embargo, la tarea abnegada de los rescatistas permitió casos milagrosos de rescates increíbles con la capacidad de sobrevivir de los pequeños.

Banner Seguinos en google DESK
En medio de tanta tragedia en Venezuela

En medio de tanta tragedia en Venezuela, dos milagros renuevan la esperanza. (Foto: Captura de TV)

"Sí, sí, para afuera...¡Dios es grande!" grita un rescatista en Venezuela. Y no es para menos. Ante tanta desgracia, destrucción, muertos y desaparecidos, la vida ofrece estos verdaderos milagros. El llanto los oriento hacia un pequeño hueco en una montaña de escombros. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula. Se trataba de los gemidos de un bebé, que estaba atrapado entre los restos de lo que fue su hogar.

Leé también Venezuela eleva la cifra de víctimas por los terremotos: al menos 589 muertos y 2.980 heridos
Cientos de edificios terminaron destrozados en Venezuela. (Video: redes sociales).

Afortunadamente, su estado general era bueno, por lo que en cuanto removieron los principales materiales que lo mantenían atrapado, los rescatista accedieron a él. Lo tomaron primero de un brazo y luego del resto del cuerpo. El bebé tenía apenas una lastimadura en su cara, en medio del tizne por la tierra que lo cubría por entero. Mientras lloraba, los rescatistas se lo entregaron a otro adulto que lo abrazó y se lo llevó del lugar.

El otro caso para emocionarse es el de una mujer embarazada. Estaba atrapada en los restos de su vivienda. Resistió el trabajo para poder rescatarla de ese lugar. Pero la tensión fue tal, que entre los mismos escombros tuvo el trabajo de parto y dio a luz. De nuevo, los rescatistas fueron clave para asistirla en el momento más importante de la madre y su hijo. El bebé nació en perfectas condiciones.

Hay otras historias emocionantes, como el rescate de un perro que apenas podía respirar entre los restos de una casa. Por allí le pasaban agua para que se pudiera mantener vivo. Abrieron un boquete entre los restos de la casa para poder liberar al perro que, finalmente, posó con los orgullosos bomberos en una histórica foto.

En medio del dolor de la tragedia, una esperanza de vida

Para los rescatistas es una carrera desigual contra el tiempo. Cada minuto que pasa es menor la chance de hallar a alguien con vida entre los escombros. Más en un país como Venezuela tiene un marcado déficit en su infraestructura y capacidad de acción. Sin embargo, hay casos que demuestran que nunca se deben perder las esperanzas o bajar los brazos. El caso de estos dos bebés son la prueba más evidente.

Uno de ellos estaba solo, atrapado entre los escombros. No se informó que ocurrió con sus padres. Pero sus sollozos y llantos iniciaron el milagro. Los rescatistas detectaron sus gemidos, lo ubicaron entre miles de escombros y pudieron salvarlo. Ya se sabe que los bebés tienen una capacidad especial de resiliencia. En este caso fue fundamental. El bebé estaba como encajado y boca abajo, pero estaba bien.

Cuando pudieron liberarlo, lo tomaron de un bracito, lo sacaron inmediatamente, y otro adulto se lo llevó abrazo. El primer milagro estaba completo.

Con una lastimadura pequeña en la cara, un bebé fue hallado y rescatado entre los escombros por la tragedia de los terremotos en Venezuela. (Foto: Captura de TV)

Con una lastimadura pequeña en la cara, un bebé fue hallado y rescatado entre los escombros por la tragedia de los terremotos en Venezuela. (Foto: Captura de TV)

El otro involucró también a la madre de un niño. Estaba en el último momento del embarazo cuando se produjo el sismo. Quedó atrapada entre los escombros. Pero en condiciones de pedir ayuda. La sacaron y de inmediato comenzó su trabajo de alumbramiento. Tuvo a su bebé en medio de tanta destrucción, tanta tristeza. Un oasis para la vida y la esperanza.

El mejor amigo del hombre, otro símbolo para seguir luchando contra la adversidad

Un perro ladraba y gemía pidiendo socorro. Estaba atrapado, pero por suerte para él, un pequeño hueco dejaba al descubierto su hocico. Así podía ladrar y respirar. Los bomberos llegaron y lo mantuvieron hidratado mientras removían su "trampa de escombros".

Bomberos rescataron a un perro entre los escombros por el terremoto de Venezuela. (Foto: A24.com)

Bomberos rescataron a un perro entre los escombros por el terremoto de Venezuela. (Foto: A24.com)

Cuando finalmente lo rescataron, se sacaron una foto para inmortalizar un momento único de alegría. Para seguir luchando por salvar a otras vidas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venezuela Terremoto Bebé Nacimiento
Notas relacionadas
Shakira y la lista de los artistas internacionales que se sumaron a las campañas de ayuda a Venezuela
El otro drama de Venezuela: un aeropuerto destrozado complica la llegada de la ayuda internacional
Doloroso relato de Grecia Colmenares por el terremoto en Venezuela y las horas de angustia: "Preferí no bajar..."

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar